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Валерий Карпин получил должность главного редактора "Матч ТВ"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин назначен главным редактором дирекции спортивных трансляций канала "Матч ТВ", информирует "Чемпионат".

В этой должности Карпин сменит Таша Саркисяна, который в конце января покинул свою должность в связи с переходом на работу в "Газпром-медиа Развлекательное ТВ".
Теги: Карпин
Сегодня, 13:54
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13
(0)
№13 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 14:19) #
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  •  (1)

Редактура в стиле - Игра была равна? laughing
Ну, по крайней мере весело будет.


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У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ждём новых трансферов на матч -тв.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Валера верни Васю Уткина без него скучно)
еще жду высказывания чердака, по любому лизнет wink


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: safonas (Сегодня, 14:10) #
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  •  (2)

поздравляю, вполне заслуженно!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:09) #
  • +1
  •  (3)

Не, ну хоть один нормальный футбольный человек у них будет, а не только "развлекатели"...
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:07) #
  • +1
  •  (5)

Это его. И Тина очень скоро, без сомнения, окажется сидящей на блондинистом cyky. Если она уже не там.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: vlees (Сегодня, 14:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Цитата: stepanmlc
Ну и ? )

Генка собирает манатки и по ТВ теперь будет сплошной Спартак. laughing По сведеньям гидрометцентра на северо-запахе страны ожидается обильное взрывообразование, давление фаеров выше атмосферного

Основатель: Алексей Борисович Миллер

Воришка Миллер не допустит этого,Бгг
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: Motivation (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
Ну и ? )

Генка собирает манатки и по ТВ теперь будет сплошной Спартак. laughing По сведеньям гидрометцентра на северо-запахе страны ожидается обильное взрывообразование, давление фаеров выше атмосферного


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: 105 СКФО (Сегодня, 14:05) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кепончег УЕФА,
joy


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Spartak forever
Регистрация: 17.11.2009
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:04) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Честно говоря мне Карпин всегда нравился как тренер, но в качестве эксперта на тв он тоже проявил себя высокопрофессиональным экспертом, в отличие от других пустобрехов,бывших футболистов. Думаю,что новая должность будет ему под стать и он с ней достойно справится. Конечно хотелось бы,чтобы он занимался тренерской деятельностью,но это его выбор.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
скоро тину подсидит, бгг))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: vlees (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Валера убери Погорелова,лучше генка чем это чудовище
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и ? )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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