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Джанни Инфантино: уверен, на ЧМ-2018 проблем с российскими фанатами не будет

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино уверен, что во время проведения чемпионата мира-2018 в России не будет проблем с поведением российских фанатов, информирует Reuters.

Ранее британское издание Guardian выпустило анонс фильма о российских футбольных болельщиках, которые во время ЧМ-2018 якобы готовы устроить "фестиваль насилия" англичанам за марсельские беспорядки в ходе Евро-2016.
Теги: Инфантино
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 14:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Расскажи это англам,а то они уже в штаны наложили!
Регистрация: 2.08.2015
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