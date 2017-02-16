Джанни Инфантино: уверен, на ЧМ-2018 проблем с российскими фанатами не будет

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино уверен, что во время проведения чемпионата мира-2018 в России не будет проблем с поведением российских фанатов, информирует Reuters.



Ранее британское издание Guardian выпустило анонс фильма о российских футбольных болельщиках, которые во время ЧМ-2018 якобы готовы устроить "фестиваль насилия" англичанам за марсельские беспорядки в ходе Евро-2016.