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Алан Дзагоев: "Картахена" - типичные испанцы, много кричат, много падают
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, забивший в товарищеском матче испанской "Картахене" (2:1), рассказал о значении результатов на сборах для настроения команды.
"Для хорошего настроения победа не помешает. Полагаю, выиграли по делу, создали много моментов, как и в предыдущих матчах. В первом тайме все отскоки доставались соперникам, во втором мы ещё больше прессинговали, преимущество стало очень солидным.
"Картахена" - неплохая команда, умеет играть. Типичные испанцы, много кричат, много падают. Ну и судьи сегодня были им под стать. Рад отличиться, тем более, довольно давно не забивал. Надеюсь, дальше все будет ещё лучше, хочется верить, травмы остались позади. Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона.
По моим ощущениям, сейчас мы уже выглядим свежее, чем на предыдущих сборах, но до нашего оптимального состояния ещё надо добирать. Время есть, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении", - цитирует Дзагоева "BobSoccer".
"Для хорошего настроения победа не помешает. Полагаю, выиграли по делу, создали много моментов, как и в предыдущих матчах. В первом тайме все отскоки доставались соперникам, во втором мы ещё больше прессинговали, преимущество стало очень солидным.
"Картахена" - неплохая команда, умеет играть. Типичные испанцы, много кричат, много падают. Ну и судьи сегодня были им под стать. Рад отличиться, тем более, довольно давно не забивал. Надеюсь, дальше все будет ещё лучше, хочется верить, травмы остались позади. Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона.
По моим ощущениям, сейчас мы уже выглядим свежее, чем на предыдущих сборах, но до нашего оптимального состояния ещё надо добирать. Время есть, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении", - цитирует Дзагоева "BobSoccer".
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