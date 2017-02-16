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Алан Дзагоев: "Картахена" - типичные испанцы, много кричат, много падают

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, забивший в товарищеском матче испанской "Картахене" (2:1), рассказал о значении результатов на сборах для настроения команды.

"Для хорошего настроения победа не помешает. Полагаю, выиграли по делу, создали много моментов, как и в предыдущих матчах. В первом тайме все отскоки доставались соперникам, во втором мы ещё больше прессинговали, преимущество стало очень солидным.

"Картахена" - неплохая команда, умеет играть. Типичные испанцы, много кричат, много падают. Ну и судьи сегодня были им под стать. Рад отличиться, тем более, довольно давно не забивал. Надеюсь, дальше все будет ещё лучше, хочется верить, травмы остались позади. Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона.

По моим ощущениям, сейчас мы уже выглядим свежее, чем на предыдущих сборах, но до нашего оптимального состояния ещё надо добирать. Время есть, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении", - цитирует Дзагоева "BobSoccer".
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 14:14
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2
(1)
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
типичная третья лига, от которой случайно ноги унесли

Да, 2/3 матча ушастой мордой по газону основной состав знатно возили laughing


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (3)
online

типичная третья лига, от которой случайно ноги унесли
Регистрация: 7.12.2016
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