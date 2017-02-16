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12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Валерий Карпин: обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе
Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал свое назначение главным редактором дирекции футбольных трансляций канала "Матч ТВ".
"Я очень рад этому назначению. Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда "Матч ТВ" наработала в сфере футбольных телетрансляций, и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался.
Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является "Матч ТВ", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
"Я очень рад этому назначению. Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда "Матч ТВ" наработала в сфере футбольных телетрансляций, и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался.
Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является "Матч ТВ", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
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