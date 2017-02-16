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Валерий Карпин: обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал свое назначение главным редактором дирекции футбольных трансляций канала "Матч ТВ".

"Я очень рад этому назначению. Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда "Матч ТВ" наработала в сфере футбольных телетрансляций, и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался.

Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является "Матч ТВ", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Теги: Карпин
Сегодня, 14:47
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6
(2)
№6 Написал: safonas (Сегодня, 16:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Motivation
Да это только к лучшему - хоть один человек на ТВ-канале в футболе понимать будет. Вы послушайте, что вчера комментаторы в матче плей-офф ЛЧ несли - да они же даже правила не знают? "Сколько судья прибавит - да нисколько, я думаю" А два гола компенсировать по регламенту не надо?!

вчера Барселона вообще по спартаковски мяч прокидывала и разыгрывала)))


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№5 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лец ми спик фром май харт.(с))) sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№4 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 15:41) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что же ты Валера забросил тренерское мастерство постигать!?
Регистрация: 14.03.2009
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 15:10) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Убрал бы Валера комментатора, который любит цитировать про игроков СДЮШОР и елки-метелки. А то детский сад.
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да это только к лучшему - хоть один человек на ТВ-канале в футболе понимать будет. Вы послушайте, что вчера комментаторы в матче плей-офф ЛЧ несли - да они же даже правила не знают? "Сколько судья прибавит - да нисколько, я думаю" А два гола компенсировать по регламенту не надо?!


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 14:52) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заголовок нормальный даже сделать не могут, интересно как новостник в школе сочинения пишет


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
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