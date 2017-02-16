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12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
"Рубин" сыграет с "Сибирью" на стадионе "Центральный"
"Рубин" примет "Сибирь" в четвертьфинальном матче Кубка России на стадионе "Центральный", информирует пресс-служба казанцев в твиттере.
Напомним, встреча состоится 1 марта в Казани.
Напомним, встреча состоится 1 марта в Казани.
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