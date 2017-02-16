Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Рубин" сыграет с "Сибирью" на стадионе "Центральный"

"Рубин" примет "Сибирь" в четвертьфинальном матче Кубка России на стадионе "Центральный", информирует пресс-служба казанцев в твиттере.

Напомним, встреча состоится 1 марта в Казани.
Теги: Рубин
Сегодня, 15:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.