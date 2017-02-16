"Рубин" сыграет с "Сибирью" на стадионе "Центральный"

"Рубин" примет "Сибирь" в четвертьфинальном матче Кубка России на стадионе "Центральный", информирует пресс-служба казанцев в твиттере.



Напомним, встреча состоится 1 марта в Казани.