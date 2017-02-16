Джанни Инфантино: Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация будет поощрять заявки на совместное проведение чемпионата мира-2026."Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах одновременно на четырех-пяти стадионах в каждой. ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства 2026 года. Это полностью соответствует программе наследия ФИФА, когда можно объединить три, четыре, может, пять стран.В идеале это должны быть близкие друг к другу государства, для простоты и удобства перемещения. Следует избегать ситуаций, когда страна вкладывает деньги в строительство арены и при этом не использует ее после турнира", - сказал глава федерации.