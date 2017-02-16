Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Джанни Инфантино: Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация будет поощрять заявки на совместное проведение чемпионата мира-2026.
"Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах одновременно на четырех-пяти стадионах в каждой. ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства 2026 года. Это полностью соответствует программе наследия ФИФА, когда можно объединить три, четыре, может, пять стран.
В идеале это должны быть близкие друг к другу государства, для простоты и удобства перемещения. Следует избегать ситуаций, когда страна вкладывает деньги в строительство арены и при этом не использует ее после турнира", - сказал глава федерации.
Матч ТВ
"Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах одновременно на четырех-пяти стадионах в каждой. ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства 2026 года. Это полностью соответствует программе наследия ФИФА, когда можно объединить три, четыре, может, пять стран.
В идеале это должны быть близкие друг к другу государства, для простоты и удобства перемещения. Следует избегать ситуаций, когда страна вкладывает деньги в строительство арены и при этом не использует ее после турнира", - сказал глава федерации.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.