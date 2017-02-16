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Джанни Инфантино: Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что организация будет поощрять заявки на совместное проведение чемпионата мира-2026.

"Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах одновременно на четырех-пяти стадионах в каждой. ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства 2026 года. Это полностью соответствует программе наследия ФИФА, когда можно объединить три, четыре, может, пять стран.

В идеале это должны быть близкие друг к другу государства, для простоты и удобства перемещения. Следует избегать ситуаций, когда страна вкладывает деньги в строительство арены и при этом не использует ее после турнира", - сказал глава федерации.

Матч ТВ
Теги: Инфантино
Сегодня, 15:17
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