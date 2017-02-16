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Игроки "Шахтера" вышли на традиционную прогулку перед матчем с "Сельтой"

Утром в день матча с "Сельтой" тренерский штаб и футболисты "Шахтера" вышли на традиционную прогулку, сообщает официальный сайт клуба из Донецка.

Накануне важнейшей игры "горняки" решили обойтись без экскурсий по городу, совершив променад по уютному парку и набережной вблизи гостиницы, где остановилась команда.

Насладившись здешними пейзажами и подышав свежим атлантическим воздухом, дончане вернулись в отель. Далее по расписанию – обед, отдых и выезд на матч. Обе команды сыграют в своей традиционной форме: "горняки" – в оранжево-черной, а испанцы в футболках голубого цвета.
Теги: Шахтер Сельта
Сегодня, 16:02
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