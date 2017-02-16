Девушка Диего Марадоны заявила, что ей нечего сказать об инциденте в отеле Мадрида

Девушка бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны Росио Олива во время дачи показаний в четверг в полиции заявила, что ей "нечего сказать" по поводу инцидента в отеле Мадрида, сообщило агентство Europa Press.



По его информации, правоохранительные органы также допросили некоторых сотрудников гостиницы, где остановился экс-футболист со своей возлюбленной. Работники отеля заверили, что ничего не видели.



Инцидент, привлекший к себе много внимания, произошел в среду утром, когда 26-летняя Олива позвонила на стойку регистрации гостиницы и заявила, что 56-летний аргентинец напал на нее. Однако когда полицейские, вызванные сотрудниками гостиницы, поднялись в номер к паре, девушка заверила их, что речь шла лишь о "сильной ссоре". Полицейские пробыли в отеле пару часов, пытаясь разобраться, что же все-таки произошло, однако ни экс-футболист, ни его спутница не изъявили желания написать заявление.