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Девушка Диего Марадоны заявила, что ей нечего сказать об инциденте в отеле Мадрида

Девушка бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны Росио Олива во время дачи показаний в четверг в полиции заявила, что ей "нечего сказать" по поводу инцидента в отеле Мадрида, сообщило агентство Europa Press.

По его информации, правоохранительные органы также допросили некоторых сотрудников гостиницы, где остановился экс-футболист со своей возлюбленной. Работники отеля заверили, что ничего не видели.

Инцидент, привлекший к себе много внимания, произошел в среду утром, когда 26-летняя Олива позвонила на стойку регистрации гостиницы и заявила, что 56-летний аргентинец напал на нее. Однако когда полицейские, вызванные сотрудниками гостиницы, поднялись в номер к паре, девушка заверила их, что речь шла лишь о "сильной ссоре". Полицейские пробыли в отеле пару часов, пытаясь разобраться, что же все-таки произошло, однако ни экс-футболист, ни его спутница не изъявили желания написать заявление.
Теги: Марадона
Сегодня, 16:12
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Псих-гений.
Регистрация: 6.01.2006
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