Валерий Винокуров: что случилось с "Арсеналом"? Этого эксперты даже понять не могут

Советский и российский спортивный журналист Валерий Винокуров прокомментировал неожиданные результаты первых матчей в парах 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — "Барселона" (4:0) и "Бавария" — "Арсенал" (5:1).



"Бавария - это один из фаворитов Лиги чемпионов. Особенно после неожиданного поражения пару дней назад «Барселоны» от ПСЖ", - признался эксперт.



По его словам, несмотря на больше хоккейный счет, чем футбольный, поражение канониров, увы, можно было прогнозировать.



"Что случилось с "Арсеналом"? Этого эксперты даже понять не могут. Мне не хочется думать, что просто главный тренер Арсен Венгер просто устал. Это непредсказуемость футбола. Как же можно было ожидать от "Барселоны", что команда проиграет парижанам со счетом 0:4. Прелесть футбола, в частности, и спорта вообще - в какой-то нелогичности. Иной раз результаты сложно объяснить. Как, например, сложно объяснить исход этих двух матчей", - поделился своим мнением Винокуров с НСН.