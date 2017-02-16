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Шамиль Асильдаров вернулся в "Анжи", подписав контракт на один год

Нападающий Шамиль Асильдаров подписал контракт с "Анжи" сроком на один год. Форвард стал игроком махачкалинского клуба в третий раз в своей карьере.

Впервые это произошло в 2008 году, когда игрок провёл в "Анжи" первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон 2014/15. В общей сложности нападающий сыграл в составе "Анжи" 53 матча и забил 15 голов.

"Я рад своему возвращению в "Анжи". Когда поступило это предложение, не раздумывая ответил согласием. Поэтому что "Анжи" для меня родной клуб, цвета которого уже защищал, и приложу максимум своих усилий для достижения высоких результатов. У нас сейчас новый Президент, главный тренер, новая команда. Все мы люди с амбициями, и в каждом матчем мы будем стараться играть на победу", — цитирует Асильдарова пресс-служба "Анжи".

"В лице Асильдарова мы подписали зрелого, опытного футболиста. Несмотря на возраст, он полон решимости играть за свой родной клуб. Шамиль является лидером по духу, который в определенные моменты может повести за собой команду. Уверен, что его опыт очень пригодится "Анжи", и он, несомненно, принесет пользу команде", — отметил спортивный директор клуба Александр Танцюра.
Теги: Анжи
Сегодня, 16:33
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№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 17:46) #
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Болеет за:
«Факел»
Уровень Асильдарова даже в лучшие его годы был на уровне команды-аутсайдера высшей лиги/лидера первой лиги. Но ему уже 33 года.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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