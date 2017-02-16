"Арсенал" - первый клуб из Англии, который пропустил в ЛЧ 200 голов

"Арсенал", уступив в Лиге чемпионов "Баварии" (1:5), стал первым клубом из Англии, который пропустил в самом престижному клубном турнире Европы 200 голов, сообщает GraceNote Live.



Больше "Арсенала" пропустили только "Барселона" (221 гол), "Бавария" (226) и "Реал" (248).