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"Арсенал" - первый клуб из Англии, который пропустил в ЛЧ 200 голов

"Арсенал", уступив в Лиге чемпионов "Баварии" (1:5), стал первым клубом из Англии, который пропустил в самом престижному клубном турнире Европы 200 голов, сообщает GraceNote Live.

Больше "Арсенала" пропустили только "Барселона" (221 гол), "Бавария" (226) и "Реал" (248).
Теги: Арсенал
Сегодня, 17:11
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4
(1)
№4 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ох и любят некоторые считать какую-то хе.рню.
Ну кому интересны эти 200 голов? А уж глядя на остальные 3 клуба и подавно.

Лучше бы сделали таблицу тех, кто участвовал в ЛЧ хотя бы 100 матчей (ну или 50).
И среди этих клубов среднее значение пропущенных голов.

Или просто таблицу из клубов участвовавших за последние 20 лет в ЛЧ.
И ТОП20-25 команд из нее по наименьшему кол-ву пропущенных голов.

Тогда было бы интересно. Кому нужны эти 200 голов?
А уж про Барсу, Баварию и Реал - вообще смешно.
В разы больше других играли, вот и кол-во голов соответствующее.


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Регистрация: 10.03.2009
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 18:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: Saveger
и тут четвертый?

Эхххх! Зенит бы в такой компании четвёртым оказался, подумал ты... joy
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: safonas (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (1)

ну хоть где-то стал первым laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
и тут четвертый?
Регистрация: 16.03.2010
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