Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
"Арсенал" - первый клуб из Англии, который пропустил в ЛЧ 200 голов
"Арсенал", уступив в Лиге чемпионов "Баварии" (1:5), стал первым клубом из Англии, который пропустил в самом престижному клубном турнире Европы 200 голов, сообщает GraceNote Live.
Больше "Арсенала" пропустили только "Барселона" (221 гол), "Бавария" (226) и "Реал" (248).
Больше "Арсенала" пропустили только "Барселона" (221 гол), "Бавария" (226) и "Реал" (248).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.