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18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
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Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Дмитрий Михайленко: Зозуля пригодился бы "Днепру"
Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко заявил, что полузащитник "Бетиса"Роман Зозуля пригодился бы его команде.
"Любой тренер всегда будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Зозуля. Немаловажно, что Рома – прекрасный человек и настоящий лидер, который сейчас необходим "Днепру". Все-таки у нас доминирует молодежь, Ротаня и Кравченко мало, чтобы чувствовать какую-то уверенность. Для наших молодых ребят нужен лидер, а в атаке нам нужен более опытный исполнитель, - рассказал Михайленко в эфире телеканала "Футбол 1".
"Любой тренер всегда будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Зозуля. Немаловажно, что Рома – прекрасный человек и настоящий лидер, который сейчас необходим "Днепру". Все-таки у нас доминирует молодежь, Ротаня и Кравченко мало, чтобы чувствовать какую-то уверенность. Для наших молодых ребят нужен лидер, а в атаке нам нужен более опытный исполнитель, - рассказал Михайленко в эфире телеканала "Футбол 1".
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