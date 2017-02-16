Дмитрий Михайленко: Зозуля пригодился бы "Днепру"

Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко заявил, что полузащитник "Бетиса"Роман Зозуля пригодился бы его команде.



"Любой тренер всегда будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Зозуля. Немаловажно, что Рома – прекрасный человек и настоящий лидер, который сейчас необходим "Днепру". Все-таки у нас доминирует молодежь, Ротаня и Кравченко мало, чтобы чувствовать какую-то уверенность. Для наших молодых ребят нужен лидер, а в атаке нам нужен более опытный исполнитель, - рассказал Михайленко в эфире телеканала "Футбол 1".