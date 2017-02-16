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18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (32)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (32)
Стадионы "Краснодара" и ЦСКА претендуют на звание "Стадион года"
Стадионы "Краснодара" и ЦСКА претендуют на звание "Стадион года".
Конкурс, участие в котором принимают арены, открытые в 2016 году. Конкурс организован двумя порталами — английским StadiumDB и польским Stadiony.
Всего на награду претендуют 29 стадионов. Любой желающий может до 4 марта 2017 года проголосовать за пять наиболее понравившихся ему арен. Также отдельно пройдёт голосование жюри, его результаты будут опубликованы отдельно от результата опроса болельщиков.
Проголосовать можно здесь
Конкурс, участие в котором принимают арены, открытые в 2016 году. Конкурс организован двумя порталами — английским StadiumDB и польским Stadiony.
Всего на награду претендуют 29 стадионов. Любой желающий может до 4 марта 2017 года проголосовать за пять наиболее понравившихся ему арен. Также отдельно пройдёт голосование жюри, его результаты будут опубликованы отдельно от результата опроса болельщиков.
Проголосовать можно здесь
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