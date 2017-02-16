Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Стадионы "Краснодара" и ЦСКА претендуют на звание "Стадион года"

Стадионы "Краснодара" и ЦСКА претендуют на звание "Стадион года".

Конкурс, участие в котором принимают арены, открытые в 2016 году. Конкурс организован двумя порталами — английским StadiumDB и польским Stadiony.

Всего на награду претендуют 29 стадионов. Любой желающий может до 4 марта 2017 года проголосовать за пять наиболее понравившихся ему арен. Также отдельно пройдёт голосование жюри, его результаты будут опубликованы отдельно от результата опроса болельщиков.

Проголосовать можно здесь
Теги: Краснодар ЦСКА
Сегодня, 19:44
Напечатать
10
(0)
№10 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Если честно стадион цска это позор российской и мировой архитектуры,я объективен всегда.

Забыл свое фирменное дебиловатое "бгг" добавить.
Регистрация: 13.08.2015
№9 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
про распил-арену забыли smile
Регистрация: 3.02.2011
№8 Написал: vlees (Сегодня, 19:59) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если честно стадион цска это позор российской и мировой архитектуры,я объективен всегда.
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (1)
online

Проголосовал. Патриотично.
Но! Стоимость некоторых ИХ стадионов просто поражают...
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: vlees (Сегодня, 19:53) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Ща рыванёт у "народных" пуканы. Слышен уже стук маленьких копытец laughing

Господи это стадионы которые были построены в 2016 году дятел,ваш туалет по уровню где то со стадионом амкара или оренбурга,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: Campos Москва (Сегодня, 19:52) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краснодарский стадион лучший, но на картинках он представлен слабовато.
Регистрация: 26.12.2008
№4 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:51) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Ща рыванёт у "народных" пуканы. Слышен уже стук маленьких копытец laughing

Лечитесь


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: Вальтер (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (10)
online

краснодар да.... пластмассовая гондом арена точно нет....
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Ща рыванёт у "народных" пуканы. Слышен уже стук маленьких копытец

)) мы уже отпретендовались, вы ещё в то время по котловану теплушки переставляли, в тетрис играя. и, кстати, заняли неплохое место.посмотрим на ваш результат. придется тебе поднапрячься, и все акки вспомнить


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 19:49) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ща рыванёт у "народных" пуканы. Слышен уже стук маленьких копытец laughing
Регистрация: 22.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.