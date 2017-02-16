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"Оренбург" и "Тобол" голов друг другу не забили

Контрольный матч.

"Оренбург" (Россия) - "Тобол" (Казахстан) - 0:0.

"Оренбург": Кержаков, Ойеволе, Сиваков, Малых, Полуяхтов, Воробьев, Георгиев, Коронов, Афонин, Григорьев, Дюриш.
Теги: Оренбург
Сегодня, 19:50
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