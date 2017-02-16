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Оливер Кан: "Арсенал" кошмарно показал себя в игре без мяча

Бывший голкипер "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан удивлён игрой, которую показал лондонский "Арсенал" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенского клуба (1:5).

"Не доводилось видеть такую ужасную игру. "Арсенал" кошмарно показал себя в игре без мяча. Все футболисты команды продемонстрировали очень плохую игру", - цитирует Кана Metro.
Теги: Кан Арсенал Бавария
Сегодня, 20:15
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