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Оливер Кан: "Арсенал" кошмарно показал себя в игре без мяча
Бывший голкипер "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан удивлён игрой, которую показал лондонский "Арсенал" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенского клуба (1:5).
"Не доводилось видеть такую ужасную игру. "Арсенал" кошмарно показал себя в игре без мяча. Все футболисты команды продемонстрировали очень плохую игру", - цитирует Кана Metro.
"Не доводилось видеть такую ужасную игру. "Арсенал" кошмарно показал себя в игре без мяча. Все футболисты команды продемонстрировали очень плохую игру", - цитирует Кана Metro.
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