Оливер Кан: "Арсенал" кошмарно показал себя в игре без мяча

Бывший голкипер "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан удивлён игрой, которую показал лондонский "Арсенал" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенского клуба (1:5).



"Не доводилось видеть такую ужасную игру. "Арсенал" кошмарно показал себя в игре без мяча. Все футболисты команды продемонстрировали очень плохую игру", - цитирует Кана Metro.