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"Краснодар" с минимальным счетом переиграл "Фенербахче"
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким "Фенербахче".
Лига Европы
1/16 финала
"Краснодар" - "Фенербахче" 1:0
Гол: Клаэссон, 4.
"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).
"Фенербахче": Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).
Предупреждения: Подберёзкин, 42, Каборе, 48, Калдырым, 50, Нойштедтер, 59, Калешин, 63.
Лига Европы
1/16 финала
"Краснодар" - "Фенербахче" 1:0
Гол: Клаэссон, 4.
"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).
"Фенербахче": Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).
Предупреждения: Подберёзкин, 42, Каборе, 48, Калдырым, 50, Нойштедтер, 59, Калешин, 63.
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