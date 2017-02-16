"Краснодар" с минимальным счетом переиграл "Фенербахче"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким "Фенербахче".



Лига Европы



1/16 финала



"Краснодар" - "Фенербахче" 1:0



Гол: Клаэссон, 4.



"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).



"Фенербахче": Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).



Предупреждения: Подберёзкин, 42, Каборе, 48, Калдырым, 50, Нойштедтер, 59, Калешин, 63.