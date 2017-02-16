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"Краснодар" с минимальным счетом переиграл "Фенербахче"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своём поле одержал победу с минимальным счётом над турецким "Фенербахче".

Лига Европы

1/16 финала

"Краснодар" - "Фенербахче" 1:0

Гол: Клаэссон, 4.

"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).

"Фенербахче": Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).

Предупреждения: Подберёзкин, 42, Каборе, 48, Калдырым, 50, Нойштедтер, 59, Калешин, 63.
Теги: Краснодар Фенербахче
Сегодня, 20:51
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№48 Написал: XERX - (Сегодня, 21:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
3-0
Регистрация: 23.05.2009
№47 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: XERX
Цитата: sanyapytilin
Цитата: XERX
Цитата: sanyapytilin
Цитата: XERX
Цитата: zenit47
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.

лучше отсутствовать,чем позориться как вы!!!

Вы и отсутствуете, пртому что опозорились, гранду проиграли)))

это кто со мно переписывается,не из стада ли рекордсменов,а???если это так,то какая же честь,я даже как то растерялся и незнаю что писать!!!

Мозгов-то кот наплакал, вот и не знаешь.
Будешь знать, пиши, не стесняйся...

да норм вроде бы с мозгами,просто рекорды заставляют комплексовать обычного человека перед чем то не достижимым!!!

Цитата: Болельщик812
Цитата: XERX
Цитата: Болельщик812
Цитата: XERX
мы просто копим силы,тренируемся,оттачиваем мастерство что бы в один прекрасный момент достойно смотреться в Европпе

Блин, я думал, что так шутить здесь только Блессинг может. joy

я что то не так сказал,а огнёвый???

Что Вы! Всё так, если Вы хотели насмешить всех.

нееее,шутки это не моё,я же не Петросян!!!
кстати 2-0!!!)))

Так ты еще и закомплексованный. Полный набор...
Регистрация: 6.01.2006
№46 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:40) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Краснодар С ПОБЕДОЙ!! Молодцы!!!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№45 Написал: XERX - (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: XERX
Цитата: sanyapytilin
Цитата: XERX
Цитата: zenit47
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.

лучше отсутствовать,чем позориться как вы!!!

Вы и отсутствуете, пртому что опозорились, гранду проиграли)))

это кто со мно переписывается,не из стада ли рекордсменов,а???если это так,то какая же честь,я даже как то растерялся и незнаю что писать!!!

Мозгов-то кот наплакал, вот и не знаешь.
Будешь знать, пиши, не стесняйся...

да норм вроде бы с мозгами,просто рекорды заставляют комплексовать обычного человека перед чем то не достижимым!!!

Цитата: Болельщик812
Цитата: XERX
Цитата: Болельщик812
Цитата: XERX
мы просто копим силы,тренируемся,оттачиваем мастерство что бы в один прекрасный момент достойно смотреться в Европпе

Блин, я думал, что так шутить здесь только Блессинг может. joy

я что то не так сказал,а огнёвый???

Что Вы! Всё так, если Вы хотели насмешить всех.

нееее,шутки это не моё,я же не Петросян!!!
кстати 2-0!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№44 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
мы просто копим силы,тренируемся,оттачиваем мастерство что бы в один прекрасный момент достойно смотреться в Европпе

Точняк. Спартак спецом продувает всяким Легиям,Аекам и Санкт-Галленом, чтобы все воспринимали этот клуб как ничтожество. А вот как окажутся на самом днище, вот тут уж всях удивят! Хитрый план однако blush

зы: Краснодар с победой.
Регистрация: 19.03.2010
№43 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
победа хорошо. но 1 гол маловато будет перед ответкой. в турции будет ад на трибунах


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№42 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: XERX
Цитата: sanyapytilin
Цитата: XERX
Цитата: zenit47
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.

лучше отсутствовать,чем позориться как вы!!!

Вы и отсутствуете, пртому что опозорились, гранду проиграли)))

это кто со мно переписывается,не из стада ли рекордсменов,а???если это так,то какая же честь,я даже как то растерялся и незнаю что писать!!!

Мозгов-то кот наплакал, вот и не знаешь.
Будешь знать, пиши, не стесняйся...
Регистрация: 6.01.2006
№41 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:33) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
Цитата: Болельщик812
Цитата: XERX
мы просто копим силы,тренируемся,оттачиваем мастерство что бы в один прекрасный момент достойно смотреться в Европпе

Блин, я думал, что так шутить здесь только Блессинг может. joy

я что то не так сказал,а огнёвый???

Что Вы! Всё так, если Вы хотели насмешить всех.
Регистрация: 13.08.2015
№40 Написал: XERX - (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: XERX
Цитата: zenit47
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.

лучше отсутствовать,чем позориться как вы!!!

Вы и отсутствуете, пртому что опозорились, гранду проиграли)))

это кто со мно переписывается,не из стада ли рекордсменов,а???если это так,то какая же честь,я даже как то растерялся и незнаю что писать!!!
Регистрация: 23.05.2009
№39 Написал: Запеканец (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
мы просто копим силы,тренируемся,оттачиваем мастерство что бы в один прекрасный момент достойно смотреться в Европпе,а не как тупорылые команы с берегов Невы с завидным тупизмом и упорством наступают на одни и те же грабли и позорят нашу Родину!!!Бог им судья,хоть поржем!!!


Этот "прекрасный момент", когда вам очередной раз предоставится возможность хотя бы не всрать каким-нибудь рыбакам, скоро наступит, похоже. Действительно, хоть поржём..от вашего "отточенного мастерства" бега по детским граблям. Уж насколько вы уже страну попозорили за последние 15 лет - настолько ещё никому не удавалось. Так что молчал бы лучше, а то это просто мирдверьмячство.
Регистрация: 16.02.2017
№38 Написал: XERX - (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Цитата: XERX
мы просто копим силы,тренируемся,оттачиваем мастерство что бы в один прекрасный момент достойно смотреться в Европпе

Блин, я думал, что так шутить здесь только Блессинг может. joy

я что то не так сказал,а огнёвый???
Регистрация: 23.05.2009
№37 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 21:24) #
  • +3
  •  (5)
online

молодцы
Регистрация: 15.02.2017
№36 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: XERX
Цитата: zenit47
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.

лучше отсутствовать,чем позориться как вы!!!

Вы и отсутствуете, пртому что опозорились, гранду проиграли)))
Регистрация: 6.01.2006
№35 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:22) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
мы просто копим силы,тренируемся,оттачиваем мастерство что бы в один прекрасный момент достойно смотреться в Европпе

Блин, я думал, что так шутить здесь только Блессинг может. joy
Регистрация: 13.08.2015
№34 Написал: XERX - (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Напрасно я всех россиян с победой поздравил. Естественно, мерзкие завистливые свиноты не рады.

Свиньи, не расстраивайтесь так сильно, все команды иногда проигрывают. И наши проиграют когда-нибудь. К сожалению для вас, у наших (Российских) команд, это происходит не так часто, как у вашей (свинской).

да мы не переживаем,у нас сегодня все наши команды дома играют,а вот ответки в гостях будут трудноватыми,но это футбол и к этому нужно быть готовым!!!

Цитата: ciklop1970
Может пятакам не ездить в Краснодар? Все таки технарь лучше чем поперечно-задовый позор!

а вы так поступите???если уж нам ловить нечего,то вам то что убогим!!!

Цитата: Алексей2010
Удивительно, матч Краснодара с турками, а отдельные зассаные индивидуумы всё о Спартаке вопят. Ссут твари. Это нормально.

а что им еще остаётся???главное что бы желчью не захлебнулись!!!
Регистрация: 23.05.2009
№33 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
молодцы! жаль, что один только забили...тяжело будет в Турции


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№32 Написал: XERX - (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Цитата: XERX
Цитата: zenit47
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.

лучше отсутствовать,чем позориться как вы!!!

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Безвольные никчемные хрюши.

что значит ни чего не делает???мы просто копим силы,тренируемся,оттачиваем мастерство что бы в один прекрасный момент достойно смотреться в Европпе,а не как тупорылые команы с берегов Невы с завидным тупизмом и упорством наступают на одни и те же грабли и позорят нашу Родину!!!Бог им судья,хоть поржем!!!
Регистрация: 23.05.2009
№31 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Смолов сегодня нулище, столько моментов запорол, счет должен быть 3-0
Регистрация: 2.08.2009
№30 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 21:15) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удивительно, матч Краснодара с турками, а отдельные зассаные индивидуумы всё о Спартаке вопят. Ссут твари. Это нормально.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№29 Написал: ciklop1970 serpuhov (Сегодня, 21:12) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Может пятакам не ездить в Краснодар? Все таки технарь лучше чем поперечно-задовый позор!
Регистрация: 18.09.2013
№28 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:12) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Напрасно я всех россиян с победой поздравил. Естественно, мерзкие завистливые свиноты не рады.

Свиньи, не расстраивайтесь так сильно, все команды иногда проигрывают. И наши проиграют когда-нибудь. К сожалению для вас, у наших (Российских) команд, это происходит не так часто, как у вашей (свинской).
Регистрация: 13.08.2015
№27 Написал: Valeri Aseev СПБ (Сегодня, 21:11) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
С победой)))


--------------------
Самое мерзкое,когда человек уподобляется скотине)))
Регистрация: 30.10.2016
№26 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
Цитата: zenit47
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.

лучше отсутствовать,чем позориться как вы!!!

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Безвольные никчемные хрюши.
Регистрация: 13.08.2015
№25 Написал: Motivation (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XERX
чем позориться как вы!!!

Как они - никто не может с 2007 года - 10 лет в кубках, позоров - 11. Или уже больше, кому они там последний матч всрали в декабре? smile


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№24 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Начало игры было многообещающим. Потом сложнее.
Но с победой, конечно.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№23 Написал: енеть ли (Сегодня, 21:10) #
  • -4
  •  (4)

На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 16.02.2017
№22 Написал: XERX - (Сегодня, 21:07) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.

лучше отсутствовать,чем позориться как вы!!!
Регистрация: 23.05.2009
№21 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
ожидаемо,за Ростов тоже не переживаю,а вот Питер может обгадиться и опозорить всю РОССИЮ как всегда!!!

вас нет,значит позорить некому.
Регистрация: 17.05.2013
№20 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красавцы! Краснодарцы и все россияне, с Победой!
Регистрация: 13.08.2015
№19 Написал: Бриг (Сегодня, 21:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
"Краснодар" одержал победу в своем первом официальном матче в новом году. Конечно же,жаль, что "Краснодар" забил так мало. В Турции будет тяжело.Игра команды порадовала, как и новички швед Клаэссон и индеец Рамирес..С Победой!
Регистрация: 21.11.2016
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