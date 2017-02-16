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"Спартак" в товарищеском матче одержал победу над "Олесунном"

"Спартак" в товарищеском матче одержал победу над "Олесунном".

Товарищеский матч

"Спартак" - "Олесунн" 3:1

Голы: Адриано, 11, Зобнин, 39, Промес, 83 - Гретарссон, 74

"Спартак": Песьяков, Маурисио, Кутепов, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Самедов (Мельгарехо, 46), Зобнин, Адриано (Промес, 46), Луиш (Попов, 66)

"Олесунн": Ли, Арнарсон, Рамстейн, Гретарссон (Мантила, 79), Киркесков, Риисе, Карлсен (Хоф, 79), Трандарсон (Силва, 79), Гиаси, Бериша, Абделлауйе
Теги: Спартак
Сегодня, 20:53
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(5)
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№42 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:42) #
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online

в очередь laughing
Регистрация: 7.12.2016
№41 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 21:41) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: utekay
посмотрим сколько вашего стада прибежит нагадить на ветку Великолепного Зенита ...

На ветку великолепного Зенита никто не прибежит, а вот на ветке бомжей будет аншлаг.
Регистрация: 27.01.2009
№40 Написал: Motivation (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
ох мля какой находчивый

Ты зато - шустрый, как вода в унитазе. Уже вернулся? Еще раз сходи, поди, осмотреться-то не успел на родине smile


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№39 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
а вообще пугает на сколько же надо ненавидеть футбол, чтобы вместо еврокубков смотреть товарняк! секта !
Регистрация: 17.05.2013
№38 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:38) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Вернешься - отпишись

ох мля какой находчивый laughing

Цитата: Алексей2010
На ветке товарняка Великого и Могучего собралось больше бомжатской швали, чем на их еврокубковом матче.Засада.

посмотрим сколько вашего стада прибежит нагадить на ветку Великолепного Зенита ...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№37 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:36) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4 звезды
вот так всех будем чпокать- это вам наглядный пример triumph

Рубину это расскажи, чпокальщики...
Регистрация: 6.01.2006
№36 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (3)
online

вот так всех будем чпокать- это вам наглядный пример triumph
Регистрация: 7.12.2016
№35 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:32) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Motivation
Цитата: -Ritter-
Только что Северсталь

Сашко, а водное поло? Давно новостей не было? Или хоть из мира пингвинов пиши - интересно же...

Не интересно, не читай.
Регистрация: 6.01.2006
№34 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 21:32) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
На ветке товарняка Великого и Могучего собралось больше бомжатской швали, чем на их еврокубковом матче.
Засада.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№33 Написал: seryu Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (2)
online

В полку чумазых пополнение, футбол смотреть не хотят,
гадить пришли.
Регистрация: 17.03.2009
№32 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Blessing
Осилили, вернее, сдюжили.


Что, газпрём ещё один лярд пообещал и настроение улучшилось? Ничего, скоро вашему политпроекту кирдык придёт. ))
Регистрация: 6.10.2009
№31 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: -Ritter-
Только что Северсталь спартачок в шайбе отшлёпала по попке laughing

спартачок отшлёпал ска, чем крайне нам помог. Хоть на этом спасибо. С нами, надеюсь, как обычно раздвинут ноги.
Регистрация: 6.01.2006
№30 Написал: Motivation (Сегодня, 21:30) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Только что Северсталь

Сашко, а водное поло? Давно новостей не было? Или хоть из мира пингвинов пиши - интересно же...


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№29 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:29) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Надеюсь, миланский полировальщик лавок исчерпает весь свой голевой запас в товарняках.
Регистрация: 6.01.2006
№28 Написал: Motivation (Сегодня, 21:28) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
пшёл в жопу

Ну, счастливой дороги тебе. Вернешься - отпишись... Как обтечешь laughing


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:27) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Умойся. И вообще, причешись, убей в себе бомжа

пшёл в жопу


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№26 Написал: Motivation (Сегодня, 21:27) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Нет
он вообще оказался в полупозиции

Может должен был и не дергаться, но там угол, точно б забили, должен держать... Но в кучу никак не лезть - смяли бы, это вообще ошибка была детская


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№25 Написал: -Ritter- (Сегодня, 21:27) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Только что Северсталь спартачок в шайбе отшлёпала по попке laughing
Регистрация: 22.01.2017
№24 Написал: Motivation (Сегодня, 21:26) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
а по МатчТВ какую то ЛЕ транслируют

Которую смотрело меньше народа... Умойся. И вообще, причешись, убей в себе бомжа.... Хотя, тебе уже поздно, держи бутылочку


--------------------
Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:23) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Осилили, вернее, сдюжили.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№22 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:23) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Вот это достижение! Вот он уровень!
Кто-то за сраные говночашки убивается, а тут "чемпион"! Сам олсенун обыграли! Или как там его?
Жирным выделить так же как и победу Краснодара в Еврокубках - верно! Краснодар можно было не выделять в виду узкопрофильности ресурса.

не лезь, у свиней своя еврокубковая весна. с крупными счетами, лучшими бомбардирами, великими победами)
Регистрация: 17.05.2013
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:21) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
а по МатчТВ какую то ЛЕ транслируют confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (2)

Хорошего сказать пока ничего нельзя. Какой-нибудь сраный HSV разнёс бы в клочья. )
Регистрация: 6.10.2009
№19 Написал: seryu Москва (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (1)
online

[quote=Нет][/quote]
Нет, там куча-мала была, 3-4 он бы не смял игроков[/quote]
А так лучше?он вообще оказался в полупозиции- и не в раме и не на мяче...это явная ошибка.[/quote]
Всё верно, остался бы на месте, смог бы среагировать на удар.
Регистрация: 17.03.2009
№18 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:16) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Всех КБ с победой, товарняк, а все равно приятно
Все епнутые конибомжи и пр. убейтесь об стену smirk


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№17 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:13) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Вот это достижение! Вот он уровень!
Кто-то за сраные говночашки убивается, а тут "чемпион"! Сам олсенун обыграли! Или как там его?
Жирным выделить так же как и победу Краснодара в Еврокубках - верно! Краснодар можно было не выделять в виду узкопрофильности ресурса.


Сегодня много банок сдал ? Кто то радио в помойку выкинул ? Поздравляю , чешешься - но херню исправно пишешь...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№16 Написал: Нет (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (3)

[/quote]
Нет, там куча-мала была, 3-4 он бы не смял игроков[/quote]
А так лучше?он вообще оказался в полупозиции- и не в раме и не на мяче...это явная ошибка.
Регистрация: 21.04.2016
№15 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:07) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
пропускаете в каждом матче. Даже тут отолессунили)))

главное что в атаке все нормально,а не как у цска полный сиалекс joy
Регистрация: 1.02.2017
№14 Написал: енеть ли (Сегодня, 21:05) #
  • -7
  •  (7)

На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 16.02.2017
№13 Написал: Motivation (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
пропускаете в каждом матче.

Когда фора в 2 мяча - можно один пропустить. А вот когда рылом возят по конским яблокам ослов, запихнув торпеду по самый чепчик - оно как, Пончик, оно тебе ближе? laughing Или уже прекратил праздновать великий успех? Что там с рекордами? Не в каждом матче, не проИАкаешь?

Цитата: Riders1990
Должен был на выходе играть.

Нет, там куча-мала была, 3-4 он бы не смял игроков


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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