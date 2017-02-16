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18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
"Спартак" в товарищеском матче одержал победу над "Олесунном"
"Спартак" в товарищеском матче одержал победу над "Олесунном".
Товарищеский матч
"Спартак" - "Олесунн" 3:1
Голы: Адриано, 11, Зобнин, 39, Промес, 83 - Гретарссон, 74
"Спартак": Песьяков, Маурисио, Кутепов, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Самедов (Мельгарехо, 46), Зобнин, Адриано (Промес, 46), Луиш (Попов, 66)
"Олесунн": Ли, Арнарсон, Рамстейн, Гретарссон (Мантила, 79), Киркесков, Риисе, Карлсен (Хоф, 79), Трандарсон (Силва, 79), Гиаси, Бериша, Абделлауйе
Товарищеский матч
"Спартак" - "Олесунн" 3:1
Голы: Адриано, 11, Зобнин, 39, Промес, 83 - Гретарссон, 74
"Спартак": Песьяков, Маурисио, Кутепов, Джикия, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Самедов (Мельгарехо, 46), Зобнин, Адриано (Промес, 46), Луиш (Попов, 66)
"Олесунн": Ли, Арнарсон, Рамстейн, Гретарссон (Мантила, 79), Киркесков, Риисе, Карлсен (Хоф, 79), Трандарсон (Силва, 79), Гиаси, Бериша, Абделлауйе
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