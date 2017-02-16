И кто здесь после перерыва? «Краснодар» в полном порядке

Лига Европы



1/16 финала



"Краснодар" - "Фенербахче" 1:0



Гол: Клаэссон, 4.

Считалось, что «Краснодару» в 1/16 финала придётся тяжелее, чем другим нашим клубом, но в 1-й части противостояния «быки» просто раскатали «Фенербахче» и наиграли больше, чем на минимальную победу.– об игре внезапно прекрасно готовой российской команды.В межсезонье «Краснодар» полностью обновил свой левый фланг. И чрезвычайно быстро показал, зачем это было нужно. Хозяевам удался потрясающий старт, связанный с неожиданным походом вперёд Мартыновича (позже его примеру последует Налдо, продолжит ярко атаковать впредь и сам Александр). Шенер, как и все игроки «Фенера», на старте матча будто играли в валенках после длинной зимней паузы. Вандерсон качественно исполнил навес, Клаэссон великолепно положил в угол – импульс получен!Беда в том, что воспользоваться этим импульсом «Краснодар» не смог. Играть по принципу «отдай мяч сопернику и навяжи борьбу» Игорь Шалимов, конечно, не хотел, но дела на поле обстояли именно так. «Быкам» катастрофически не хватало качества в предпоследней стадии атаки. Мячом «Краснодар» благодаря удивительному для этого времени года высокому прессингу завладевал легко, а вот распоряжался им всякий раз наихудшим образом. До перерыва наш клуб нанёс ещё 2 опасных удара, но мог гораздо больше, если бы доводил хотя бы треть перспективных ситуаций до ума.Фёдор Смолов очень хочет уехать из России и правильно делает. Только вот его игра в 1-м тайме скорее отпугивала скаутов условных «Боруссий». Форвард не то чтобы играл только на себя, но в лучшей ситуации не покатил на Подберёзкина, а свой момент в концовке тайма не реализовал, этим и запомнился. В подыгрыше он тоже, мягко говоря, не преуспевал – игры через Фёдора шло много, но в основном на нём атаки и заканчивались. Скидки в касание, стеночки – всё это было тонко и рвалось.По игре трудно было предположить, что команда Дика Адвоката находится в соревновательном графике: «Фенер» проиграл 1-й тайм по всем компонентам, особенно по настрою и движению, выглядел ужасающе. Разрушать туркам кое-как удавалось, но с выходом из-под прессинга возникали проблемы, а об атаках вообще помышлять не приходилось. Мусса Соу не мог найти себя на фланге. До начала матча казалось, что «Краснодару» в сравнении с другими нашими клубами не повезло, но о таких плюшевых и вяленьких оппонентах «Зениту» с «Ростовом» приходилось только мечтать.Главной задачей Шалимова в перерыве было заставить забыть о первом тайме и внушить, что «Краснодар» ещё ни черта не добился. Второй должен был сложиться совсем по-другому хотя бы из-за того, что в своём первом матче команда не может так двигаться всю игру. За 15-20 минут, на которые «батареек» должно было хватить, «Краснодару» стоило забить заслуженный второй мяч, чего хозяева сделать не смогли, полумоменты создавались с огромным трудом. Предстояло готовиться к самому тяжёлому периоду, где должны были помочь свеженькие Лаборде и Перейра.Эти ребята действительно помогли «Краснодару» вновь диктовать свою игру, когда «Фенербахче» стал чуть больше атаковать. В это не верилось до конца, но парни Шалимова выдерживали нагрузки на протяжении всей встречи, не допуская серьёзных, более чем 3-минутных просадок. Турки имели всего лишь один момент, но в остальном Крицюку почти не приходилось вступать в игру.Итоговый результат вызывает двоякие чувства. До начала матча сухой победе были бы рады все, но неожиданно динамичное содержание игры вносит досаду от того, что победа минимальна. «Краснодар» был великолепен в прессинге и движении, много владел мячом, но столкнулся со своей (и не только своей) давней проблемой – проблемой конвертации перевеса в моменты, отсутствия чёткости и конкретики в атаке. В работе с мячом на примере того же Смолова было видно, что игрового тонуса ещё нет. Но откуда ему взяться? Раз уж у «Фенера», играющего постоянно с начала января, сегодня с мячом не получалось сделать вообще ничего. У гостей хороший матч провёл разве что Кьяер, сорвавший много атак «Краснодара» во 2-м тайме.Теперь именно «быки» – фавориты противостояния. И глядя на сегодняшнюю игру кажется, что великолепно подготовившему парней Игорю Шалимову пора установить новое историческое для клуба достижение в еврокубках.: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин (Перейра, 70), Каборе, Газинский, Клаэссон, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 65).: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72).: Подберёзкин, 42, Каборе, 48, Калдырым, 50, Нойштедтер, 59, Калешин, 63.