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"Манчестер Сити" оштрафован на 35 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала клуб "Манчестер Сити" на 35 тысяч фунтов стерлингов за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, клубу было вынесено предупреждение. Ранее "Манчестер Сити" были предъявлены обвинения в нарушении пункта антидопинговых правил о предоставлении информации о местонахождении игроков команды.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 21:09
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