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Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
"Манчестер Сити" оштрафован на 35 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил
Футбольная ассоциация Англии оштрафовала клуб "Манчестер Сити" на 35 тысяч фунтов стерлингов за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.
Кроме того, клубу было вынесено предупреждение. Ранее "Манчестер Сити" были предъявлены обвинения в нарушении пункта антидопинговых правил о предоставлении информации о местонахождении игроков команды.
Кроме того, клубу было вынесено предупреждение. Ранее "Манчестер Сити" были предъявлены обвинения в нарушении пункта антидопинговых правил о предоставлении информации о местонахождении игроков команды.
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