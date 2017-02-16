"Манчестер Сити" оштрафован на 35 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала клуб "Манчестер Сити" на 35 тысяч фунтов стерлингов за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.



Кроме того, клубу было вынесено предупреждение. Ранее "Манчестер Сити" были предъявлены обвинения в нарушении пункта антидопинговых правил о предоставлении информации о местонахождении игроков команды.