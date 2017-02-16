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Даррен Флетчер: Моуринью сделает "МЮ" чемпионом, если останется на следующие два сезона
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер считает, что Жозе Моуринью сделает "Красных дьяволов" чемпионами, но португальскому специалисту нужно время.
"Если Моуринью останется на следующие два сезона, то, думаю, команда выиграет премьер-лигу. Мне кажется, уже в этом сезоне они возьмут один трофей. Также я всё ещё верю, что им удастся пробиться в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы или попаданию в топ-4 в чемпионате", - цитирует Флетчера talkSPORT.
"Если Моуринью останется на следующие два сезона, то, думаю, команда выиграет премьер-лигу. Мне кажется, уже в этом сезоне они возьмут один трофей. Также я всё ещё верю, что им удастся пробиться в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы или попаданию в топ-4 в чемпионате", - цитирует Флетчера talkSPORT.
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