Станислав Крицюк: я ожидал от "Фенербахче" более сильной игры

Голкипер "Краснодара" прокомментировал первый матч плей-офф Лиги Европы, который его команда выиграла у "Фенербахче" с минимальным преимуществом.– Ну, у моих ворот не было каких-то суперопасных моментов. В первом тайме мы хорошо играли и владели преимуществом, как и в остальной игре. Но во втором тайме "Фенербахче" надо было отыгрываться, и в каких-то эпизодах мы отдавали инициативу. Однако наши парни –молодцы. А вот у "Фенербахче" день не задался сегодня.– Время покажет. Тренировки – это одно, а игры – другое. Так что у нас еще половина сезона впереди. Все покажет игра.– Ну, конечно, доволен. Надо учитывать, что... Ну, я ожидал от "Фенербахче" более сильной игры. Если смотреть на элементарные ошибки, то у них что-то не пошло. На фоне этой игры "Краснодар" сыграл очень уверенно и хорошо. Посмотрим, как мы будем смотреться, когда нам будут оказывать лучшее сопротивление.– А что бояться? Все мы люди же.– Знаете, это один гол в наши ворота, и уже счет будет равным. Лучше было бы забить второй мяч, ведь были шансы. В следующая игре надо будет надежнее сыграть сзади и постараться забить, чтобы до конца матча не было напряжения. Любой гол, и все придется начинать заново.www.rusfootball.info