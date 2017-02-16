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Станислав Крицюк: я ожидал от "Фенербахче" более сильной игры
Голкипер "Краснодара" прокомментировал первый матч плей-офф Лиги Европы, который его команда выиграла у "Фенербахче" с минимальным преимуществом.
– Насколько сложной игра смотрелась с вратарской позиции?
– Ну, у моих ворот не было каких-то суперопасных моментов. В первом тайме мы хорошо играли и владели преимуществом, как и в остальной игре. Но во втором тайме "Фенербахче" надо было отыгрываться, и в каких-то эпизодах мы отдавали инициативу. Однако наши парни –молодцы. А вот у "Фенербахче" день не задался сегодня.
– Как новички вписались в команду. С вашей стороны хочется услышать больше про защитника Рамиреса.
– Время покажет. Тренировки – это одно, а игры – другое. Так что у нас еще половина сезона впереди. Все покажет игра.
– Довольны игрой, которую показал "Краснодар" в целом?
– Ну, конечно, доволен. Надо учитывать, что... Ну, я ожидал от "Фенербахче" более сильной игры. Если смотреть на элементарные ошибки, то у них что-то не пошло. На фоне этой игры "Краснодар" сыграл очень уверенно и хорошо. Посмотрим, как мы будем смотреться, когда нам будут оказывать лучшее сопротивление.
– Появления ван Перси не боитесь?
– А что бояться? Все мы люди же.
– Счет 1:0 реально увеличивает шансы "Краснодара" в ответной игре?
– Знаете, это один гол в наши ворота, и уже счет будет равным. Лучше было бы забить второй мяч, ведь были шансы. В следующая игре надо будет надежнее сыграть сзади и постараться забить, чтобы до конца матча не было напряжения. Любой гол, и все придется начинать заново.
Источник: www.rusfootball.info
– Насколько сложной игра смотрелась с вратарской позиции?
– Ну, у моих ворот не было каких-то суперопасных моментов. В первом тайме мы хорошо играли и владели преимуществом, как и в остальной игре. Но во втором тайме "Фенербахче" надо было отыгрываться, и в каких-то эпизодах мы отдавали инициативу. Однако наши парни –молодцы. А вот у "Фенербахче" день не задался сегодня.
– Как новички вписались в команду. С вашей стороны хочется услышать больше про защитника Рамиреса.
– Время покажет. Тренировки – это одно, а игры – другое. Так что у нас еще половина сезона впереди. Все покажет игра.
– Довольны игрой, которую показал "Краснодар" в целом?
– Ну, конечно, доволен. Надо учитывать, что... Ну, я ожидал от "Фенербахче" более сильной игры. Если смотреть на элементарные ошибки, то у них что-то не пошло. На фоне этой игры "Краснодар" сыграл очень уверенно и хорошо. Посмотрим, как мы будем смотреться, когда нам будут оказывать лучшее сопротивление.
– Появления ван Перси не боитесь?
– А что бояться? Все мы люди же.
– Счет 1:0 реально увеличивает шансы "Краснодара" в ответной игре?
– Знаете, это один гол в наши ворота, и уже счет будет равным. Лучше было бы забить второй мяч, ведь были шансы. В следующая игре надо будет надежнее сыграть сзади и постараться забить, чтобы до конца матча не было напряжения. Любой гол, и все придется начинать заново.
Источник: www.rusfootball.info
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