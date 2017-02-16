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Игорь Шалимов: «Краснодар» и «Фенербахче» – равные по классу команды (видео)
Всегда интересно и обстоятельно рассказывающий о матчах своей команды главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвёл итоги победной игры с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
– Мы удовлетворены игрой, особенно в 1-м тайме. Во 2-м немножко подсели, потому что мы ещё не очень готовы. Задачу ставили не отбиваться, но говорили, что очень важно не пропустить в домашней игре. Мы не пропустили, выдержали 90 минут, почти ничего не дали создать сопернику, хоть и могли забить больше. Мы удовлетворены, хотя понимаем, что ждёт нас в Турции.
– «Фенербахче» не показал активной игры. Может, в чём-то переоценили соперника и сыграли более сдержанно, что не позволило добиться более крупной победы?
– Не скажу, что мы играли сдержанно. Мы играли настолько, насколько нам позволял соперник. И моментов создали достаточно. Имею в виду те моменты, где не хватало последней передачи и допускались технические ошибки. «Фенербахче» – сильная команда, находящаяся на ходу. Поэтому я бы наоборот похвалил ребят за то, что они так отыграли матч. Когда во 2-м тайме были трудности, они выдержали и почти ничего не дали создать.
– Каково в принципе Ваше отношение к счёту 1:0 в 2-матчевом противостоянии?
– Когда встречаются равные по классу команды, на мой взгляд, результат всегда позитивный, если ты в домашнем матче не пропускаешь. А глядя на сегодняшнюю игру, можно сказать, что команды равны по классу. Это лучше чем 2:1, 1:1, 0:0.
– Робин ван Перси сегодня не играл, но выйдет во второй игре, что ждёте от противостояния против него?
– Нам надо на себя смотреть. Сильный игрок, но нам надо восстановиться и готовиться к матчу. Спасибо, что сказали, что он будет играть – за неделю будем знать.
– Сегодня очень ярко сыграл Подберёзкин. Он действительно прибавил за последнее время или это потому, что рядом не было Мамаева и Измайлова?
– Он прибавлял за эти сборы, набирал физическую форму. Но когда восстановятся Марат и Паша, он, думаю, также будет продолжать прибавлять. Сыграет ли Измайлов в Турции? Выдавать тайны не буду.
– Сможет ли кто-то из выбывших игроков помочь в ответной игре?
– Гранквисту сократили дисквалификацию, он сможет сыграть. Сейчас не могу ответить, впереди ещё неделя. Возможно, кто-то ещё наберёт.
– В каком графике и где команда будет готовиться к ответной игре?
– Мы за день вылетим в Турцию, с утра вылетим, потренируемся там и сыграем. Восстанавливаться и тренироваться будем в Краснодаре.
Rusfootball.info
– Мы удовлетворены игрой, особенно в 1-м тайме. Во 2-м немножко подсели, потому что мы ещё не очень готовы. Задачу ставили не отбиваться, но говорили, что очень важно не пропустить в домашней игре. Мы не пропустили, выдержали 90 минут, почти ничего не дали создать сопернику, хоть и могли забить больше. Мы удовлетворены, хотя понимаем, что ждёт нас в Турции.
– «Фенербахче» не показал активной игры. Может, в чём-то переоценили соперника и сыграли более сдержанно, что не позволило добиться более крупной победы?
– Не скажу, что мы играли сдержанно. Мы играли настолько, насколько нам позволял соперник. И моментов создали достаточно. Имею в виду те моменты, где не хватало последней передачи и допускались технические ошибки. «Фенербахче» – сильная команда, находящаяся на ходу. Поэтому я бы наоборот похвалил ребят за то, что они так отыграли матч. Когда во 2-м тайме были трудности, они выдержали и почти ничего не дали создать.
– Каково в принципе Ваше отношение к счёту 1:0 в 2-матчевом противостоянии?
– Когда встречаются равные по классу команды, на мой взгляд, результат всегда позитивный, если ты в домашнем матче не пропускаешь. А глядя на сегодняшнюю игру, можно сказать, что команды равны по классу. Это лучше чем 2:1, 1:1, 0:0.
– Робин ван Перси сегодня не играл, но выйдет во второй игре, что ждёте от противостояния против него?
– Нам надо на себя смотреть. Сильный игрок, но нам надо восстановиться и готовиться к матчу. Спасибо, что сказали, что он будет играть – за неделю будем знать.
– Сегодня очень ярко сыграл Подберёзкин. Он действительно прибавил за последнее время или это потому, что рядом не было Мамаева и Измайлова?
– Он прибавлял за эти сборы, набирал физическую форму. Но когда восстановятся Марат и Паша, он, думаю, также будет продолжать прибавлять. Сыграет ли Измайлов в Турции? Выдавать тайны не буду.
– Сможет ли кто-то из выбывших игроков помочь в ответной игре?
– Гранквисту сократили дисквалификацию, он сможет сыграть. Сейчас не могу ответить, впереди ещё неделя. Возможно, кто-то ещё наберёт.
– В каком графике и где команда будет готовиться к ответной игре?
– Мы за день вылетим в Турцию, с утра вылетим, потренируемся там и сыграем. Восстанавливаться и тренироваться будем в Краснодаре.
Rusfootball.info
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