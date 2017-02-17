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Главный тренер "Спарты": прибыли в Ростов с оптимизмом, но все пошло не так

Главный тренер "Спарты" Томаш Пожар ответил на вопросы журналистов после поражения от "Ростова" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Как вы оцените сегодняшнюю игру и то, что "Спарта" тут показала?

- Не удалось практически всё, что могло не удасться. Оборонялись слишком глубоко, проигрывали подборы, единоборства, дали возможность заработать стандарты игрокам "Ростова". Сами загнали себя в угол. Такой вышел матч.

- Что первым делом повлияло на результат? Удаление Конате или же ошибки, которые допустили игроки сегодня?

- Анализ матча сложно делать. По ошибкам надо сделать просмотреть. Красная карточка - это была для нас очень серьезная неприятность.

- Каково возвращаться домой с таким счетом и что вы можете сказать вашим фанатам?

- У нас очень большое разочарование, хотя сюда прибыли с оптимизмом. Но все пошло не так, но долго нельзя думать об этом, у нас в воскресенье уже матч чемпионата Чехии.

- Почему вы не провели раньше замену, сменив в атаке Юлиша на Лафату?

- Мы искали разные варианты изменения хода игры, и подловить какую-то контратаку. Юлиш - один из наших главных игроков, поэтому оставался на поле.

- Как бы вы оценили пару стопперов и почему не сыграл Марио Волик?

- Индивидуально не буду оценивать игроков и только целиком нашу игру. Михал Кадлец играл с первых минут, поскольку с начала сезона уже играет.

- Что бы вы сменили в составе и тактике и что поменяете перед ответной игрой?

- Мы ответственно готовились к матчу и выбрали те варианты, которые выбрали. Нет смысла жалеть. Надо готовиться к следующей игре и уже искать там варианты.

- За счет удаления испортил ли отношение к себе Конате, может лишился доверия?

- Это очень неудачный для нас момент и это не имеет значения. Этот неприятный эпизод испортил нам игру.

- Чем удивил вас "Ростов" сегодня?

- Ничем не удивил, мы ожидали такой состав и игру, у нас были свои методы, как бороться с "Ростовом". Но ничего не вышло.

- Год назад "Спарта" убедительно обыграла "Краснодар", недавно - на сборах "Зенит". Может быть ваши игроки решили, что можно русские клубы обыгрывать так легко?

- Ни в коем случае. Мы видели, насколько силен "Ростов" и как он играет на уровне "Краснодара" и "Ростова".

"Комсомольская правда - Ростов".
Теги: Спарта Ростов
Сегодня, 00:35
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№2 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 00:58) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
хер вам
Регистрация: 9.11.2013
№1 Написал: minzdraff84 Ногинск (Сегодня, 00:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В Ростове до куя что идет не так.....или так....кому как,короче))))Мы довольны!!!
Регистрация: 5.11.2014
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