Александр Ерохин: поедем в Чехию с мыслью, что счет первого матча - 0:0

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин подвел итоги матча со «Спартой» (4:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.— Мы настраивались на серьезный матч, ведь «Спарта» — очень сильный соперник. Результат этой встречи ни о чем не говорит. Поедем в Чехию с мыслью, что счет первого матча — 0:0. Во втором тайме было важно не пропустить, нужно было выходить с полной концентрацией. Нам это удалось.— Нет, просто я увидел, что Азмун забегает мне за спину, решил оставить ему мяч, так как ему было бы удобнее пробить.— Спасибо за поддержку! Погода ведь не очень футбольная, на трибунах холодно. Когда мы прилетели из Турции, была метель, с трудом приземлились. Хочу отметить, что поле подготовили хорошо, спасибо работникам стадиона.— Думаю, это чешский стиль, они играют в силовой футбол, в чемпионате Чехии всегда много борьбы. Тем не менее, «Спарта» — техничная команда. Возможно, они играли грубо из-за красной карточки, немного завелись.