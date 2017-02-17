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Александр Ерохин: поедем в Чехию с мыслью, что счет первого матча - 0:0
Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин подвел итоги матча со «Спартой» (4:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
— Могли ли вы предположить, что результат будет таким?
— Мы настраивались на серьезный матч, ведь «Спарта» — очень сильный соперник. Результат этой встречи ни о чем не говорит. Поедем в Чехию с мыслью, что счет первого матча — 0:0. Во втором тайме было важно не пропустить, нужно было выходить с полной концентрацией. Нам это удалось.
— Четвертый гол — домашняя заготовка? Вы очень элегантно пропустили мяч Азмуну.
— Нет, просто я увидел, что Азмун забегает мне за спину, решил оставить ему мяч, так как ему было бы удобнее пробить.
— Что скажете ростовским болельщикам?
— Спасибо за поддержку! Погода ведь не очень футбольная, на трибунах холодно. Когда мы прилетели из Турции, была метель, с трудом приземлились. Хочу отметить, что поле подготовили хорошо, спасибо работникам стадиона.
— Чехи играли грубо…
— Думаю, это чешский стиль, они играют в силовой футбол, в чемпионате Чехии всегда много борьбы. Тем не менее, «Спарта» — техничная команда. Возможно, они играли грубо из-за красной карточки, немного завелись.
Sportbox
— Могли ли вы предположить, что результат будет таким?
— Мы настраивались на серьезный матч, ведь «Спарта» — очень сильный соперник. Результат этой встречи ни о чем не говорит. Поедем в Чехию с мыслью, что счет первого матча — 0:0. Во втором тайме было важно не пропустить, нужно было выходить с полной концентрацией. Нам это удалось.
— Четвертый гол — домашняя заготовка? Вы очень элегантно пропустили мяч Азмуну.
— Нет, просто я увидел, что Азмун забегает мне за спину, решил оставить ему мяч, так как ему было бы удобнее пробить.
— Что скажете ростовским болельщикам?
— Спасибо за поддержку! Погода ведь не очень футбольная, на трибунах холодно. Когда мы прилетели из Турции, была метель, с трудом приземлились. Хочу отметить, что поле подготовили хорошо, спасибо работникам стадиона.
— Чехи играли грубо…
— Думаю, это чешский стиль, они играют в силовой футбол, в чемпионате Чехии всегда много борьбы. Тем не менее, «Спарта» — техничная команда. Возможно, они играли грубо из-за красной карточки, немного завелись.
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