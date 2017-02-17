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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Сент-Этьен", Ибрагимович сделал хет-трик

"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над "Сент-Этьеном" в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала

"Манчестер Юнайтед" - "Сент-Этьен" - 3:0

Голы: Ибрагимович, 15, 75, 88

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Бейи, Смоллинг, Валенсия, Блинд, Феллайни (Лингард, 46), Эррера, Погба, Мата (Рашфорд, 70), Ибрагимович, Марсьяль (Янг, 85)

"Сент-Этьен": Рюффье, Малку, Погба (Берич, 79), Теофиль-Катерин, Перрен, Пажо (Сельнес, 72), Верету, Интима (Ру, 65), Амума, Севе, Монне-Паке

Предупреждения: Марсьяль, 47, Эррера, 58, Пажо, 64, Лингард, 67, Погба, 71.
Теги: Манчестер Юнайтед Сент-Этьен
Сегодня, 00:59
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 01:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо завтра обзорчик глянуть. :)
Красава.

о.. оказывает уже есть обзор
youtube
.com/watch?v=egVrp3jyH7M


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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