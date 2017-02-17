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"Рома" повторила успех "ПСЖ" и "Ростова"

В матче 1/16 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома потерпел крупное поражение от "Ромы".

Лига Европы. 1/16 финала

"Вильярреал" - "Рома" - 0:4

Голы: Эмерсон, 32, Джеко, 65, 79, 86

"Вильярреал": Асенхо - Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис - Сориано, Тригерос, Кастильехо, (Черышев, 67), Дос Сантос, Сансоне, (Борре 84), - Бакамбу, (Лопес, 65).

"Рома": Алиссон - Фасио, Рюдигер, (Жесус, 71), Эмерсон, Манолас - Наингголан, (Паредес, 90), де Росси, Эль-Шаарави, (Салах, 62), Стротман, Бруно Перес - Джеко.

Предупреждения: Гаспар, 44.
Теги: Рома Вильярреал
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