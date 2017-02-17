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Марко Девич: Бердыев поздравил команду, но попросил не расслабляться

Нападающий "Ростова" Марко Девич прокомментировал победу над "Спартой" (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Что я могу сказать о матче со "Спартой"? Вы все видели сами. Наша команда сыграла здорово, футболисты бились друг за друга. Я поздравляю наших болельщиков с победой! После матча Курбан Бекиевич зашел в раздевалку и поздравил нас, при этом попросил ни в коем случае не расслабляться.

Думаю, шансы на выход в следующий этап у нас после победы выше, но "Спарта" - сильная команда, и через неделю нам предстоит сложная игра", - передает слова Девича "Sportbox".
Теги: Девич Ростов
Сегодня, 01:57
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