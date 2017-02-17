Данни: впереди - неделя, дома покажем свои лучшие качества

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни подвел итоги матча Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2).— Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди - неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.— Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани - очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.— Поле было одним и тем же для обеих команд.