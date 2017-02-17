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Данни: впереди - неделя, дома покажем свои лучшие качества

Полузащитник "Зенита" Мигель Данни подвел итоги матча Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2).

— Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди - неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.

— Смог ли Эрнани заменить Витселя?

— Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани - очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.

— Как вам качество газона?

— Поле было одним и тем же для обеих команд.

ФК "Зенит"
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 02:54
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