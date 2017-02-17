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Иван Данильянц: надеемся, в следующий раз придут больше, чем 6 тысяч человек

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц прокомментировал победу над "Спартой" (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Можно ли говорить, что теперь не "Ростов" должен бояться кого-то в еврокубках, а соперники должны бояться "Ростов"?

– С этим нужно быть осторожным, потому что если в голове будут появляться такие мысли, можно потерять землю под ногами. Мы должны донести до ребят, чтобы они правильно отнеслись к этому результату, что это только первый тайм и что это двухматчевое противостояние. Нужно помнить, что в нашей команде прежде всего мужики. Это самый главный стержень, и если к нему будут добавляться какие-то моменты, это хорошо, но стержень должен оставаться.

Повторюсь, не нужно обольщаться крупным счетом, потому что в другом матче столько залетать не будет, и нас ждет тяжелая ответная игра. В целом на поле сегодня была организованная команда, сконцентрированная и желающая победить.

Поздравляем всех, благодарим за поддержку и надеемся, что в следующий раз на стадион придут не 6 тысяч человек, как сегодня, а больше, – цитирует Данильянца "Sports.ru".
Теги: Данильянц Ростов
Сегодня, 08:56
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3
(0)
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пффф, так вы не будьте мYдаками, а то сначала тикеты по 1700 продавали, когда стало понятно что не идет, сделали их по 900, а тем кто купил по 1700 показали ..уй. Отношение должно быть по людски, а не по свински


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 09:09) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Нужно , прежде всего , наводить порядок с билетами ! Ростов любят и на него ходят , но разные околофутбольные пройдохи мутят воду и не дают спокойно попасть на стадион .
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 09:05) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Данильянц прав. В Праге будет совсем другая игра и будет очень тяжело. Футболисты Ростова это понимают и это самое главное. Надеюсь, что и в ответном матче Ростов выиграет. Желаю Ростову удачи и победы.
Регистрация: 30.11.2015
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