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Иван Данильянц: надеемся, в следующий раз придут больше, чем 6 тысяч человек
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц прокомментировал победу над "Спартой" (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
– Можно ли говорить, что теперь не "Ростов" должен бояться кого-то в еврокубках, а соперники должны бояться "Ростов"?
– С этим нужно быть осторожным, потому что если в голове будут появляться такие мысли, можно потерять землю под ногами. Мы должны донести до ребят, чтобы они правильно отнеслись к этому результату, что это только первый тайм и что это двухматчевое противостояние. Нужно помнить, что в нашей команде прежде всего мужики. Это самый главный стержень, и если к нему будут добавляться какие-то моменты, это хорошо, но стержень должен оставаться.
Повторюсь, не нужно обольщаться крупным счетом, потому что в другом матче столько залетать не будет, и нас ждет тяжелая ответная игра. В целом на поле сегодня была организованная команда, сконцентрированная и желающая победить.
Поздравляем всех, благодарим за поддержку и надеемся, что в следующий раз на стадион придут не 6 тысяч человек, как сегодня, а больше, – цитирует Данильянца "Sports.ru".
– Можно ли говорить, что теперь не "Ростов" должен бояться кого-то в еврокубках, а соперники должны бояться "Ростов"?
– С этим нужно быть осторожным, потому что если в голове будут появляться такие мысли, можно потерять землю под ногами. Мы должны донести до ребят, чтобы они правильно отнеслись к этому результату, что это только первый тайм и что это двухматчевое противостояние. Нужно помнить, что в нашей команде прежде всего мужики. Это самый главный стержень, и если к нему будут добавляться какие-то моменты, это хорошо, но стержень должен оставаться.
Повторюсь, не нужно обольщаться крупным счетом, потому что в другом матче столько залетать не будет, и нас ждет тяжелая ответная игра. В целом на поле сегодня была организованная команда, сконцентрированная и желающая победить.
Поздравляем всех, благодарим за поддержку и надеемся, что в следующий раз на стадион придут не 6 тысяч человек, как сегодня, а больше, – цитирует Данильянца "Sports.ru".
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