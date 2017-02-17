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Губернатор Ростовской области: возможно, погода и цены на билеты отпугнули болельщиков

Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал мнение, почему на матче 1/16 финала Лиги Европы "Ростова" со "Спартой" (4:0) было всего около шести тысяч зрителей.

"Почему так мало болельщиков было? Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них - это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула.

"Ростов" - команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили - то, что делал "Ростов" в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции", - передает слова губернатора ТАСС.
Теги: Ростов
Сегодня, 09:37
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(1)
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:15) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это и есть "забота" о болельщиках, что даже если из уст главного чиновника звучит такое.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 09:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пид.р так возьми и реши вопрос с ценой на билеты, весь стадион вчера об этом говорил я вчера на матче общался с Чехом болельщиком он охренел когда узнал, что билет стоит 100 евро просто долго мне не верил.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
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