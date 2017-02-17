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Губернатор Ростовской области: возможно, погода и цены на билеты отпугнули болельщиков
Губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал мнение, почему на матче 1/16 финала Лиги Европы "Ростова" со "Спартой" (4:0) было всего около шести тысяч зрителей.
"Почему так мало болельщиков было? Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них - это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула.
"Ростов" - команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили - то, что делал "Ростов" в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции", - передает слова губернатора ТАСС.
"Почему так мало болельщиков было? Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них - это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула.
"Ростов" - команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили - то, что делал "Ростов" в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции", - передает слова губернатора ТАСС.
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