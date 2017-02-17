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Дмитрий Полоз: в Праге нужно доказать, что разгромили "Спарту" не просто так
Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз высказал свое мнение об игре против "Спарты" (4:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
"В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой мороз пришли на стадион. Те, кто был в этот вечер с командой, очень помогли. Я очень соскучился по футболу, на разминке вспомнил прошлые победы и очень захотел выиграть снова.
Мы на каждый матч выходим с серьезным настроем. Плавно двигаемся вперед и постоянно работаем. Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили. Надо выйти на поле в Праге и доказать, что разгромили соперника дома не просто так.
Не могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. У меня было много брака и потерь. Считаю, еще не до конца готов. Гол и передача? В следующий раз постараюсь сыграть еще лучше", - цитирует Полоза сайт УЕФА.
"В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой мороз пришли на стадион. Те, кто был в этот вечер с командой, очень помогли. Я очень соскучился по футболу, на разминке вспомнил прошлые победы и очень захотел выиграть снова.
Мы на каждый матч выходим с серьезным настроем. Плавно двигаемся вперед и постоянно работаем. Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили. Надо выйти на поле в Праге и доказать, что разгромили соперника дома не просто так.
Не могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. У меня было много брака и потерь. Считаю, еще не до конца готов. Гол и передача? В следующий раз постараюсь сыграть еще лучше", - цитирует Полоза сайт УЕФА.
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