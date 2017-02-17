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Кристиан Нобоа: мы делали все, что просил главный тренер

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (4:0).

"Все довольны результатом, но это только первый матч. В ответной встрече нужно быть максимально сосредоточенными. Это не конец борьбы, все впереди. На тренировочных сборах у нас всегда много работы - готовимся тщательно и основательно.

Сегодня одержали победу не только за счет хорошей физической формы, но и благодаря некоторым тактическим тонкостям. Мы грамотно использовали свободное пространство и хорошо разбирали соперников - в общем, делали все, что и просил главный тренер. Отсюда такой результат.

Считаю, что сыграл неплохо, но физически еще не готов на сто процентов. Все-таки официальных матчей не было целых два месяца, - цитирует Нобоа официальный сайт УЕФА.
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 09:45
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