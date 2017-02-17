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Дмитрий Аленичев: если поступит предложение из-за границы, то буду готов

Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что не против принять предложение о работе от иностранного клуба.

"Могу ли представить себя тренером клуба Серии В? Вы уже что-то знаете, что ли, да? Не могу сказать, есть ли у меня предложения. Если хотите, то представить себя в Италии могу. Почему бы и нет- не всегда же в России быть.

Есть, конечно, приоритет, что сейчас хотел бы тренировать в РФПЛ, но если поступит конкретное предложение из-за границы, буду готов", — цитирует Аленичева "Чемпионат".
Теги: Аленичев
Сегодня, 10:17
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:18) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
"...Если хотите, то представить себя в Италии могу."

А в Казахстане можешь себя представить? Аленичев был прекрасным футболистом, мог бы быть и хорошим тренером, но для этого ему не хватает характера.
Регистрация: 30.11.2015
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