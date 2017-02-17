Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

В Госдуме фильм BBC о фанатах назвали дешевым инструментом давления на Россию

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал показ телеканалом BBC фильма о российских футбольных фанатах является.

"Ничем иным, как дешевым пропагандистским инструментом по давлению на нашу страну этот фильм назвать нельзя", - цитирует Дегтярева РИА "Новости".

Депутат отметил, что цель фильма заключается в очернении чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Он также добавил, что меры, принимаемые по обеспечению безопасности на мундиале 2018 года, беспрецедентны.

"Все стадионы соответствуют мировым стандартам, в системе безопасности применяются такие технологии, которым нет равных в мире. Поэтому мы проведем его красиво, открыто, безопасно", - заключил Дегтярев.
Сегодня, 10:41
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
  • +1
  •  (1)

Твари, занимайтесь бедами людей , а не обсуждением фильмов BBC.

Кино только вышло, а его уже вся дума посмотрела и обсудила.

Для меня этот созыв закончился, когда они стоя аплодировали избранию Трампа.
Иногда страшно становится от того в какой великой стране ты живешь.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.