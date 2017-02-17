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Болельщики "Спарты" обошли запрет УЕФА и побывали на матче с "Ростовом"
Болельщики "Спарты" нашли способ посетить матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" (0:4), передает 161.ru. Ранее УЕФА наказал фанатов пражан за поведение на матче с "Интером" решением закрыть для них гостевую трибуну на стадионе "Олимп-2".
Сообщается, что гости купили билеты на центральную трибуну и болели за свою команду рядом с поклонниками "Ростова".
"Мы прилетели в Ростов из Праги вчера. У вас очень красивый город и приветливые люди, - рассказал болельщик "Спарты" Ян Вейер. - Сегодня я побывал в ресторане и попробовал борщ, мне очень понравилось. Шокирован ли я игрой? Знаете, Конате не очень популярен в Чехии, и теперь все будет хуже из-за этой красной карточки. Я надеюсь, что "Спарта" сможет на своем поле одолеть соперника и пройти дальше.
Сообщается, что гости купили билеты на центральную трибуну и болели за свою команду рядом с поклонниками "Ростова".
"Мы прилетели в Ростов из Праги вчера. У вас очень красивый город и приветливые люди, - рассказал болельщик "Спарты" Ян Вейер. - Сегодня я побывал в ресторане и попробовал борщ, мне очень понравилось. Шокирован ли я игрой? Знаете, Конате не очень популярен в Чехии, и теперь все будет хуже из-за этой красной карточки. Я надеюсь, что "Спарта" сможет на своем поле одолеть соперника и пройти дальше.
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