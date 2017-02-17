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Болельщики "Спарты" обошли запрет УЕФА и побывали на матче с "Ростовом"

Болельщики "Спарты" нашли способ посетить матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова" (0:4), передает 161.ru. Ранее УЕФА наказал фанатов пражан за поведение на матче с "Интером" решением закрыть для них гостевую трибуну на стадионе "Олимп-2".

Сообщается, что гости купили билеты на центральную трибуну и болели за свою команду рядом с поклонниками "Ростова".

"Мы прилетели в Ростов из Праги вчера. У вас очень красивый город и приветливые люди, - рассказал болельщик "Спарты" Ян Вейер. - Сегодня я побывал в ресторане и попробовал борщ, мне очень понравилось. Шокирован ли я игрой? Знаете, Конате не очень популярен в Чехии, и теперь все будет хуже из-за этой красной карточки. Я надеюсь, что "Спарта" сможет на своем поле одолеть соперника и пройти дальше.
Теги: Спарта Ростов
Сегодня, 10:52
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№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:19) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Они конечно молодцы, но представляю их разочарование.
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 11:08) #
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Для того , чтобы пройти дальше, Спарте надобно забить Ростову пять мячей и не пропустить ни одного. Был конечно такой случай, но Спарта не Бавария да и для Ростова этот матч в Праге не будет дебютным..

Ну а то что приехали , минуя заперт, и не побоялись сидеть рядом с болелами Ростова - это молодцы.
Регистрация: 21.09.2015
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