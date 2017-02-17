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"Рубин" на сборах сыграет с тремя норвежскими клубами

Стали известны соперники "Рубина" в товарищеских матчах на тренировочных сборах в Аликанте.

20 февраля команда сыграет с южнокорейским клубом "Соннам". 21 февраля запланирован спарринг с норвежским клубом "Сарпсборг 08".

23 февраля казанцы проведут встречу с норвежским "Мьёндаленом", а на следующий день завершат сбор игрой с еще одним норвежским клубом "Старт", передает официальный сайт "Рубина".
Теги: Рубин
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