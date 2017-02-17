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Виталий Мутко: зачем из российских фанатов страшилку делать?

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал выход документальной картины телеканала BBC "Армия хулиганов России".

"Надо абсолютно трезво на все это смотреть - идет информационная кампания по дискредитации. Мы же все взрослые люди и понимаем, что в большой стране - будь то Англия, Россия - есть проблемы в разных областях человеческой жизни. В огромных странах есть разные проблемы, в том числе и среди молодежи, которая самореализуется разным образом. Это есть и в России.

Фанатское движение сейчас - это молодежное движение, субкультура, и в него зачастую проникают экстремистские вещи. Но зачем делать из этого страшилку?", - цитирует Мутко ТАСС
Теги: Мутко
Сегодня, 11:21
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