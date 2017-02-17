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СМИ: Флорентино Перес решил покинуть "Реал" и ищет себе преемника
Президент "Реала" Флорентино Перес может покинуть занимаемую должность, информирует El Mundo Deportivo. Функционер считает, что нужно уделять больше времени своей семье.
Сообщается, что Перес пытается найти преемника, который бы уважал те наработки, которые он оставит после себя. Также преемнику предстоит продолжить работы по реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, Перес является президентом мадридского клуба с 2000 года.
Сообщается, что Перес пытается найти преемника, который бы уважал те наработки, которые он оставит после себя. Также преемнику предстоит продолжить работы по реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, Перес является президентом мадридского клуба с 2000 года.
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