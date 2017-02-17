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Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
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Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф (19)
Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф (19)
Бранислав Иванович: такие ошибки делают дети, когда начинают играть в футбол
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал свою игру в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2).
"Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры.
Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты", - цитирует Ивановича "Матч ТВ".
"Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры.
Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты", - цитирует Ивановича "Матч ТВ".
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