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Бранислав Иванович: такие ошибки делают дети, когда начинают играть в футбол

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал свою игру в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2).

"Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры.

Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты", - цитирует Ивановича "Матч ТВ".
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 11:59
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17
(5)
№17 Написал: Alex_Jj (Сегодня, 13:55) #
  • +1
  •  (3)
online

Хочу немного поддержать Бранислава... Хорошо, что он не оправдывается за свои недоработки и корит себя.
Отн-но второго гола - такой мастер как Нету, если видит, что Иванович не догоняет Ачимпонга, сам должен был раньше встречать соперника и помешать ему нанести удар, а не ждать, когда Бранислав запоздало просигнализирует, чтоб он встречал.. (ИМХО).
Верим, что в ответке Зенит отдаст все силы для выхода в 1/8 финала.

А тем, кто злорадствует неудачной игре наших клубов на еврокубках, пусть даже если они принципиальные соперники на внутреннем чемпе.. Это мелко и недостойно для фанов великого клуба!
Регистрация: 9.07.2016
№16 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (2)

Но ни каким детям такую зарплату не положат....
Регистрация: 17.06.2016
№15 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:21) #
  • -1
  •  (1)
online

Смольников и Анюков пашут от штрафной до штрафной , Ивановч так бегать не будет Он просто не сможет ,нужно искать ему другую позицию.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№14 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не единстаенная твоя ошибка в этом матче,удивлен такой слабой игре...конечно странно что челси его вот так отдал бесплатно

Цитата: Graf de Boshir
Цитата: Серж1
да уж добр в ответке давай исправляйся,а то шутка про хитрого еврея рому и подарок обретает какие то зловещии очертания

К сожалению,это уже не похоже на шутку. Ещё 2 недели назад было непонятно,чего добивается Луческу,играя товарняки,где во всех таймах выходили непонятные составы,не соответствующие основе,которую он так и не определил. И что,теперь за неделю определит? А проиграли по делу,потому что более беззубой команды во всех линиях не было лет 15.Как ни прискорбно это признавать.

Согласен с тобой,после ващей трансферной компании я уже писал что зенит по составу самый слабый за последнии лет 10 точно.
Регистрация: 3.11.2016
№13 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Да вы всю игру, как дети играли. Пора уже лишить "карманных денег"! smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Он в прошлом году когда повалился Челси косячил исправно, потому его Конте со спокойной душой отправил в Питер , благополучно отградив своего корешка Карреру от большой ошибки.
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 12:45) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Такие ошибки делают когда начинают ........ или заканчивают с футболом.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно это уже не тот молодой бек, что играл у нас, но опыт колосальный.
Бумаю без проблем станет лидером обороны Питера.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: Graf de Boshir Санкт-Петербург (Сегодня, 12:25) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Серж1
да уж добр в ответке давай исправляйся,а то шутка про хитрого еврея рому и подарок обретает какие то зловещии очертания

К сожалению,это уже не похоже на шутку. Ещё 2 недели назад было непонятно,чего добивается Луческу,играя товарняки,где во всех таймах выходили непонятные составы,не соответствующие основе,которую он так и не определил. И что,теперь за неделю определит? А проиграли по делу,потому что более беззубой команды во всех линиях не было лет 15.Как ни прискорбно это признавать.
Регистрация: 26.08.2015
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Хорошо сыграли smile И усиление хорошее stuck_out_tongue_winking_eye

рано радуешься. посмотрим еще что скажет ваш бразил, когда увидит весенние огороды.
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:13) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
да уж добр в ответке давай исправляйся,а то шутка про хитрого еврея рому и подарок обретает какие то зловещии очертания
Регистрация: 21.07.2011
№6 Написал: Motivation (Сегодня, 12:11) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо сыграли smile И усиление хорошее stuck_out_tongue_winking_eye


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты
вот если бы вы ничейку скатали то да, но вы же прое...ли.
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:09) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Кубань»
Ну хоть понимает, что накосячил. Выводы нужно делать, исправляться.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (1)
online

Первую ошибку простить можно...Не ошибается кто ничего не делает.Главное теперь собраться и показать игру в ответном матче...Так и не понял цели и задачи Зенита.


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Классный футбол продемонстрировал Зенит.Можно сказать чемпионский.Приятно до блевотины.
Регистрация: 24.11.2016
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 12:07) #
  • +6
  •  (6)
online

Цитата: manatee
Нормальный результат, могло быть и хуже. Шансы есть.

с Кокориным и Дзюбой в атаке? их практически нет
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный результат, могло быть и хуже. Шансы есть.
Регистрация: 16.08.2010
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