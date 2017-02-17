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РФС: поверьте, ни один из клоунов, которые показаны в фильме, никуда не рыпнется

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что на чемпионате мира в 2018 году не будет хулиганского поведения фанатов, так как желание нарушать закон у них будет "отбито" еще до начала турнира.

В четверг британский телеканал BBC продемонстрировал в своем эфире фильм "Армия хулиганов России", основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года во Франции.

"Никого там (на ЧМ-2018 в России) не будет! Ни один из этих клоунов, которые показаны в фильме, никуда не рыпнется, поверьте. Если у кого-то и будет такое желание, то оно еще на уровне желания будет отбито. Все будет нормально", - цитирует Маркина "Р-Спорт".
Сегодня, 12:15
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№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А как же вы их узнаете? Они же все в балаклавах.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Скорее твоя голова полетит, чем ультрас не попадут в разборку.
Каманча слетел с этой должности и ты мало что решаешь в таких делах.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:27) #
  • +1
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Болеет за:
«Ростов»
Во слова ! " Отбито " - это звучит сильно ! smile Но и за иностранными болелами пасти надо ! Мало там отмарозков - провокаторов ?
Регистрация: 23.09.2016
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