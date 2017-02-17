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РФС: поверьте, ни один из клоунов, которые показаны в фильме, никуда не рыпнется
Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что на чемпионате мира в 2018 году не будет хулиганского поведения фанатов, так как желание нарушать закон у них будет "отбито" еще до начала турнира.
В четверг британский телеканал BBC продемонстрировал в своем эфире фильм "Армия хулиганов России", основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года во Франции.
"Никого там (на ЧМ-2018 в России) не будет! Ни один из этих клоунов, которые показаны в фильме, никуда не рыпнется, поверьте. Если у кого-то и будет такое желание, то оно еще на уровне желания будет отбито. Все будет нормально", - цитирует Маркина "Р-Спорт".
В четверг британский телеканал BBC продемонстрировал в своем эфире фильм "Армия хулиганов России", основой для которого послужили столкновения с участием российских болельщиков на чемпионате Европы 2016 года во Франции.
"Никого там (на ЧМ-2018 в России) не будет! Ни один из этих клоунов, которые показаны в фильме, никуда не рыпнется, поверьте. Если у кого-то и будет такое желание, то оно еще на уровне желания будет отбито. Все будет нормально", - цитирует Маркина "Р-Спорт".
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