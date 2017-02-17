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Российские фанаты сожалеют, что приняли участие в съемках британского фильма

Герои фильма BBC о российских футбольных фанатах: знаменитый болельщик "Спартака" Василий (Киллер) Степанов и лидер ультрас-клуба "Орел" Дмитрий признались, что сожалеют о том, что приняли участие в создании картины.

"Режиссер Алекс Стокли через переводчика показался мне человеком искренним и веселым. Он просто хотел рассказать об околофутболе на фоне событий в Марселе. Не знаю, о чем говорили другие герои фильма, но я удивлен, как меня переврали. Лично у меня возникли серьезные претензии, когда мне приписали слова о "фестивале насилия". Это откровенная ложь", - передает слова Степанова "Газета.ru" со ссылкой на RT.

"Они сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена", - признался Дмитрий.

Документальный фильм "Армия российских хулиганов" повествует о российских футбольных фанатах, готовящихся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира в 2018 году. Основой для картины послужили события чемпионата Европы – 2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских фанатов пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому.
Сегодня, 12:19
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№25 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот тупицы!!! покрасоваться захотели, дауны! а англикосы поимели их - легко! и еще и показали на весь свет, как поимели! да еще и ржали при этом. а наши дебилоиды радовались - своими куриными мозгами, думая, что как они невероятно о""уенно смотрятся перед "веселыми" англикосами.
Как всегда, эти т.н. "фанаты" вазелин салфеточкой ототрут, а Россия опять виновата.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№24 Написал: anonymous (Сегодня, 13:58) #
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online




Регистрация: 8.01.2017
№23 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
...показался мне человеком искренним и веселым...Он просто хотел рассказать об....но я удивлен, как меня переврали...Они сами просили надеть какие-то маски..
Убери из заголовка клички и должности, что-бы не было образа..кого-то напоминают, то-ли "семеро козлят", может болтливой Мартышки, застенчивого Слонёнка из мультика 48 попугаев...и эти люди лидеры движения, грустно но полезно знать для остальных.
Регистрация: 15.12.2013
№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:41) #
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свои фильмы надо снимать, а не бухтеть
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:38) #
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Поступок глупый конечно...

Но лучше сейчас , нежели на чемпе.. Даже страшно подумать сколько будет провокаций, которые через 2 минуты будут транслироваться по всему миру под заголовками:
"Как убивают в России граждан ЕС",
"Похищение гея - англичанина в центре Москвы"
"Русские дети мажут болельщиков Франции отравленной зубной пастой"
Регистрация: 21.09.2015
№20 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Кубань»
Ептить, я бы и российским ТОП-актерам не посоветовал бы сейчас в иностранщине сниматься - xрен знает, что у рОжисёра на уме. И Холливуд переврет, переиначит так, что думай-гадай, где худ. вымысел, а где политическая подоплека.
А этим-то рОбятам и подавно нужно понимать, во что выльются их откровения в конечном счете.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№19 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Кепончег УЕФА
у васи киллера уже столько залетов...

Что у бабки за банкой сметаны не спрячешься.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№18 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
у васи киллера уже столько залетов...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№17 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
И стоило так позориться???Вы блин за 100 баксов готовы на всё?Детский лепет,типа мы не знали!Да знали вы всё,только деньги дороже!
Регистрация: 2.04.2012
№16 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 13:19) #
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Хохлам тоже говорили чтоб скакали выше и орали громче на майдане)))
Регистрация: 21.11.2016
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:18) #
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Бойтесь саксонов, дары приносящих.....

Пuдоры они все, тряпки. Одни понты и жопoeбие. Причем ладно кого б - eбyт друг дружку. И вся брутальность - побриться наголо и наколоться как папуас. Тьфу, блеать - олд скул...
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 13:17) #
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"Полезные идиоты"


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№13 Написал: Egorysche (Сегодня, 13:12) #
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про печеньки нуланд все забыли видимо?
Регистрация: 26.03.2015
№12 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 12:57) #
  • +2
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online

Дурачьё!! Вы бы еще себе в штаны лепех наклали с мыслью, что трусы не испачкаются!!
Регистрация: 17.12.2015
№11 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:52) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
быдлосаксы получили по щщам теперь себя бедными овечками показывают
Регистрация: 2.08.2009
№10 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
хочется привести знаменитые слова Лаврова.

Закон Лаврова-Широкова smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№9 Написал: Motivation (Сегодня, 12:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ой а сами-то. Дебилы, блд. Без лоха и жизнь плоха. Зато в фильму попали, два барана. Теперь еще и ментам в разработку попадете по полной, даже если были - теперь прессовать будут.


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 12:49) #
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Хотели стать "кинозвездами", а стали навозом!
Регистрация: 21.04.2009
№7 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 12:43) #
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online

не верь англосаксам .....продадут цуки!
Регистрация: 20.03.2016
№6 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 12:42) #
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online

Цитата: Bairys
я думаю, за ними уже пришли органы.

Толку?Лишить пожизненно посещать матчи,раз они такие крутые.Продались за 30 серебрянников и трава не расти.


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Классный футбол продемонстрировал Зенит.Можно сказать чемпионский.Приятно до блевотины.
Регистрация: 24.11.2016
№5 Написал: interested (Сегодня, 12:40) #
  • +6
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Болеет за:
«Зенит»
Вы лохи и развели вас, как лохов. angry
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:36) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
я думаю, за ними уже пришли органы.
Регистрация: 10.09.2012
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:32) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Думалку отбило сразу когда за съёмку " 30 копеек " дать обещали

да тут бахвальство чистой воды. Как же, киношники снимать приехали, гордости поди было полные штаны
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:30) #
  • +1
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: MAG554
как дети, честно слово... а тыковкой подумать с кем связались слабо? далее хочется привести знаменитые слова Лаврова.

Думалку отбило сразу когда за съёмку " 30 копеек " дать обещали .
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:26) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
как дети, честно слово... а тыковкой подумать с кем связались слабо? далее хочется привести знаменитые слова Лаврова.
Регистрация: 21.12.2010
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