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Российские фанаты сожалеют, что приняли участие в съемках британского фильма
Герои фильма BBC о российских футбольных фанатах: знаменитый болельщик "Спартака" Василий (Киллер) Степанов и лидер ультрас-клуба "Орел" Дмитрий признались, что сожалеют о том, что приняли участие в создании картины.
"Режиссер Алекс Стокли через переводчика показался мне человеком искренним и веселым. Он просто хотел рассказать об околофутболе на фоне событий в Марселе. Не знаю, о чем говорили другие герои фильма, но я удивлен, как меня переврали. Лично у меня возникли серьезные претензии, когда мне приписали слова о "фестивале насилия". Это откровенная ложь", - передает слова Степанова "Газета.ru" со ссылкой на RT.
"Они сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена", - признался Дмитрий.
Документальный фильм "Армия российских хулиганов" повествует о российских футбольных фанатах, готовящихся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира в 2018 году. Основой для картины послужили события чемпионата Европы – 2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских фанатов пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому.
"Режиссер Алекс Стокли через переводчика показался мне человеком искренним и веселым. Он просто хотел рассказать об околофутболе на фоне событий в Марселе. Не знаю, о чем говорили другие герои фильма, но я удивлен, как меня переврали. Лично у меня возникли серьезные претензии, когда мне приписали слова о "фестивале насилия". Это откровенная ложь", - передает слова Степанова "Газета.ru" со ссылкой на RT.
"Они сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена", - признался Дмитрий.
Документальный фильм "Армия российских хулиганов" повествует о российских футбольных фанатах, готовящихся к встрече британских болельщиков на чемпионате мира в 2018 году. Основой для картины послужили события чемпионата Европы – 2016, когда в результате столкновений группировок российских и британских фанатов пострадали десятки английских болельщиков и два человека впали в кому.
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