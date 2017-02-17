Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
08:24
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
01:03
Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф (19)
Провальный дебют Ивановича, беззубость атаки и неудержимый Ачимпонг - "Зенит" разочаровывает на старте плей-офф (19)
ФИФА выплатит клубам около 1 млрд евро за проведение ЧМ-2022 в Катаре зимой
Общая сумма компенсаций, которую ФИФА выплатит клубам за проведение чемпионата мира в Катаре в 2022 году в середине сезона, может составить один миллиард евро, сообщает AS.
В феврале 2016 года в Дохе на заседании рабочей группы чемпионата мира-2022 было предложено провести турнир в ноябре-декабре .
Согласно календарю, утвержденному исполкомом ФИФА, турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря из-за аномально жаркой погоды в Катаре в летний период. Отмечалось, что перенос мундиаля на ноябрь-декабрь серьезно повлияет на календари европейских чемпионатов. Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила против переноса.
Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино посетил с рабочим визитом Доху, где обсуждал вопрос компенсаций клубам. Ожидается, что в сумму компенсации войдет, в том числе, страхование игроков по всем рискам.
В феврале 2016 года в Дохе на заседании рабочей группы чемпионата мира-2022 было предложено провести турнир в ноябре-декабре .
Согласно календарю, утвержденному исполкомом ФИФА, турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря из-за аномально жаркой погоды в Катаре в летний период. Отмечалось, что перенос мундиаля на ноябрь-декабрь серьезно повлияет на календари европейских чемпионатов. Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила против переноса.
Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино посетил с рабочим визитом Доху, где обсуждал вопрос компенсаций клубам. Ожидается, что в сумму компенсации войдет, в том числе, страхование игроков по всем рискам.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.