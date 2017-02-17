ФИФА выплатит клубам около 1 млрд евро за проведение ЧМ-2022 в Катаре зимой

Общая сумма компенсаций, которую ФИФА выплатит клубам за проведение чемпионата мира в Катаре в 2022 году в середине сезона, может составить один миллиард евро, сообщает AS.



В феврале 2016 года в Дохе на заседании рабочей группы чемпионата мира-2022 было предложено провести турнир в ноябре-декабре .



Согласно календарю, утвержденному исполкомом ФИФА, турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря из-за аномально жаркой погоды в Катаре в летний период. Отмечалось, что перенос мундиаля на ноябрь-декабрь серьезно повлияет на календари европейских чемпионатов. Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила против переноса.



Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино посетил с рабочим визитом Доху, где обсуждал вопрос компенсаций клубам. Ожидается, что в сумму компенсации войдет, в том числе, страхование игроков по всем рискам.