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Вячеслав Колосков: "Краснодар" показал футбол очень низкого качества
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что "Краснодар" продемонстрировал футбол очень низкого качества в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (1:0).
"Я помимо результата смотрю внимательно за качеством игры. При всем уважении к самоотдаче и запредельным личным качествам футболистов "Краснодара", логики в их игре я не увидел: очень много сумбура, огромное количество неразумных действий, брака и прочего.
Подчеркну, что никаких претензий нет ни к технической подготовке игроков, ни к их характеру, но футбол, с моей точки зрения, был очень низкого качества", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
"Я помимо результата смотрю внимательно за качеством игры. При всем уважении к самоотдаче и запредельным личным качествам футболистов "Краснодара", логики в их игре я не увидел: очень много сумбура, огромное количество неразумных действий, брака и прочего.
Подчеркну, что никаких претензий нет ни к технической подготовке игроков, ни к их характеру, но футбол, с моей точки зрения, был очень низкого качества", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
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