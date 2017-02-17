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Вячеслав Колосков: "Краснодар" показал футбол очень низкого качества

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что "Краснодар" продемонстрировал футбол очень низкого качества в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (1:0).

"Я помимо результата смотрю внимательно за качеством игры. При всем уважении к самоотдаче и запредельным личным качествам футболистов "Краснодара", логики в их игре я не увидел: очень много сумбура, огромное количество неразумных действий, брака и прочего.

Подчеркну, что никаких претензий нет ни к технической подготовке игроков, ни к их характеру, но футбол, с моей точки зрения, был очень низкого качества", - цитирует Колоскова "Р-Спорт".
Теги: Колосков Краснодар
Сегодня, 12:58
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11
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№11 Написал: fits (Сегодня, 14:07) #
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online

Цитата: Игорь Казьмин
В это время ,когда вся Европа уже играет в своих чемпионатах, Краснодар сыграл нормально и выиграл не пропустив при этом, в Ваше время сборная СССР именовалась чемпионом Мира по товарищеским матчам, а ребята выиграли в официальном матче.

Уважаемый, а ты хоть одну игру сборной СССР видел?
Не надо тут пылить...
Выиграть один матч это еще не пройти дальше...
Колосков говорит не про результат, а про футбол...
Половина пишущих тут похоже до конца и не уловили смысл статьи...
Регистрация: 6.10.2016
№10 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цыплят по осени считают.
Регистрация: 25.10.2016
№9 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07) #
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online

Цитата: PanoV
Но от Шалимова я и такого не ожидал, если честно, молодец.

согласен, я был уверен в крупном пролете, а сыграли на равных с большим количеством моментов.
Рад за Краснодар и за Шалимова в частности.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№8 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:42) #
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online

В это время ,когда вся Европа уже играет в своих чемпионатах, Краснодар сыграл нормально и выиграл не пропустив при этом, в Ваше время сборная СССР именовалась чемпионом Мира по товарищеским матчам, а ребята выиграли в официальном матче. Игра забудется а результат а результат останется.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№7 Написал: N-52 (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Согласен. Вначале играли на эмоциях, потом на "жилах". К сожалению, так трудно будет выйти в следующий круг.
Регистрация: 13.08.2012
№6 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 13:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то Колосков смотрел наверное не ту игру. Краснодар понравился. Первая, заметьте первая официальная игра команды, да еще Лига Е. Самоотдача запредельная, правда много ошибок, но это и так понятно. Так что зря, Вячеслав, команда на правильном пути. И удачи.
Регистрация: 17.03.2013
№5 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 13:24) #
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online

Показал,что смог...Все равно не проиграл и старание было...Все еще в их ногах.Шанс есть-не похороны.


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Классный футбол продемонстрировал Зенит.Можно сказать чемпионский.Приятно до блевотины.
Регистрация: 24.11.2016
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Кубань»
Да и Фенер не феерил вчера. Вообще качество футбола вчера было не фонтан.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Краснодар совершал много ошибок и видно было, что игроки еще не в тонусе, а некоторые, как Смолов, и не в форме еще. Но от Шалимова я и такого не ожидал, если честно, молодец.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 13:14) #
  • +1
  •  (1)

ну да, краснодар же должен был выйти и порвать турков на британский флаг, и пох что первый матч спустя несколько месяцев, колоскову же надо
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (4)

Я как болельщик Зенита спрошу: "А что показал Зенит? Какой футбол? Какую игру в обороне?"
Регистрация: 27.01.2017
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