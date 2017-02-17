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Боржек Дочкал: теперь "Спарте" будет трудно пройти "Ростов"
Капитан "Спарты" Боржек Дочкал прокомментировал игру 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова"? (0:4).
"Что сегодня произошло со "Спартой"? Вы же видели, что команда сыграла бессистемно. Я не видел эпизод с красной карточкой, поэтому не знаю, справедливо ли поступил арбитр.
Каковы наши шансы пройти "Ростов"? 0:4 не очень хороший результат, поэтому нам будет трудно пройти дальше", - – цитирует Дочкала 161.ru.
"Что сегодня произошло со "Спартой"? Вы же видели, что команда сыграла бессистемно. Я не видел эпизод с красной карточкой, поэтому не знаю, справедливо ли поступил арбитр.
Каковы наши шансы пройти "Ростов"? 0:4 не очень хороший результат, поэтому нам будет трудно пройти дальше", - – цитирует Дочкала 161.ru.
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