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Боржек Дочкал: теперь "Спарте" будет трудно пройти "Ростов"

Капитан "Спарты" Боржек Дочкал прокомментировал игру 1/16 финала Лиги Европы против "Ростова"? (0:4).

"Что сегодня произошло со "Спартой"? Вы же видели, что команда сыграла бессистемно. Я не видел эпизод с красной карточкой, поэтому не знаю, справедливо ли поступил арбитр.

Каковы наши шансы пройти "Ростов"? 0:4 не очень хороший результат, поэтому нам будет трудно пройти дальше", - – цитирует Дочкала 161.ru.
Теги: Спарта Ростов
Сегодня, 13:03
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3
(0)
№3 Написал: mike ростов-на-дону (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
теперь губой трясите
Регистрация: 4.02.2011
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: karfagen
невозможно


Ну так то возможно... Интересно посмотреть сможет Спарта забить Ростову пять и не пропустить ни одного... Один пропускают нужно 6 забивать, 2 уже 7
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
невозможно


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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