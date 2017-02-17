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"Шинник" и "Тамбов" поделили очки в матче Кубка ФНЛ
На Кипре в рамках Кубка Футбольной национальной лиги "Шинник" и "Тамбов" в группе А сыграли вничью. После трех туров у обеих команд по четыре очка.
Кубок ФНЛ. 3 тур
"Тамбов" - "Шинник" - 3:3
Голы: Чернышов, 13, Низамутдинов, 42, Земсков, 53, Поярков, 63, Сорокин, 89, Земсков, 90
"Тамбов": Быстров (Сорокин, 72), Вавилин, Дорожкин (Алумона, 81), Михалёв (Шабанов, 74), Мурнин (Шляков, 61), Овсиенко, Поярков (Дутов, 85), Рыбин, Трусевич, Чернышов, Шевчук (Шляков, 61)
"Шинник": Гоцук, Евсеев, Малышев, Мугинов (Земсков, 46), Нетфуллин (Троянов, 78), Низамутдинов, Подоляк (Митасов, 46), Сиротов (Лаук, 61), Султонов (Ндри, 46), Царикаев (Айрапетян, 46), Чистяков (Цховребов, 63)
Кубок ФНЛ. 3 тур
"Тамбов" - "Шинник" - 3:3
Голы: Чернышов, 13, Низамутдинов, 42, Земсков, 53, Поярков, 63, Сорокин, 89, Земсков, 90
"Тамбов": Быстров (Сорокин, 72), Вавилин, Дорожкин (Алумона, 81), Михалёв (Шабанов, 74), Мурнин (Шляков, 61), Овсиенко, Поярков (Дутов, 85), Рыбин, Трусевич, Чернышов, Шевчук (Шляков, 61)
"Шинник": Гоцук, Евсеев, Малышев, Мугинов (Земсков, 46), Нетфуллин (Троянов, 78), Низамутдинов, Подоляк (Митасов, 46), Сиротов (Лаук, 61), Султонов (Ндри, 46), Царикаев (Айрапетян, 46), Чистяков (Цховребов, 63)
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