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Роман Орещук назначен спортивным директором "Торпедо"

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук получил аналогичную должность в столичном "Торпедо", передает официальный сайт клуба.

О подробностях контракта с 41-летним функционером не сообщается.
Теги: Орещук Торпедо
Сегодня, 15:09
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