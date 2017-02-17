Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
08:24
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Роман Орещук назначен спортивным директором "Торпедо"
Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук получил аналогичную должность в столичном "Торпедо", передает официальный сайт клуба.
О подробностях контракта с 41-летним функционером не сообщается.
О подробностях контракта с 41-летним функционером не сообщается.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.