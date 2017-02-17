Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Гарет Бэйл может сыграть с "Эспаньолом"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл с высокой долей вероятности может быть включен в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" утверждает, Football Espana.
Теги: Эспаньол Бэйл
Сегодня, 16:02
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.