Гарет Бэйл может сыграть с "Эспаньолом"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл с высокой долей вероятности может быть включен в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" утверждает, Football Espana.