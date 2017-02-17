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Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Константин Лепехин: если бы так, как Иванович, сыграл молодой футболист - его карьера закончилась бы (3)
Гарет Бэйл может сыграть с "Эспаньолом"
Форвард "Реала" Гарет Бэйл с высокой долей вероятности может быть включен в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" утверждает, Football Espana.
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