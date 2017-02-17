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Габриэл Жезус перенес операцию после перелома плюсневой кости стопы

Форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус перенес операцию после перелома плюсневой кости стопы, сообщает пресс-служба "горожан".
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 16:26
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