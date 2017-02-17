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Геннадий Орлов: Шатов и Кокорин вообще себя уважают?
Футбольный комментатор Геннадий Орлов, говоря о поражении "Зенита" от "Андерлехта" в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:2), раскритиковал игру полузащитника Олега Шатова и нападающего Александра Кокорина.
"Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам. Ни разу, понимаете? Все их пасы – только поперёк и назад. Ну что это такое?
Спортивная робость? Не знаю… Кокорин вроде бы уже выправлялся, казалось, обретает хорошую форму. А тут….Надо крепко задуматься. Луческу дал им понять: "Ребята, за такую игру вы можете сесть на скамейку, и очень глубоко".
Допускаю ли, что Кокорина отправят в запас? Ну конечно! Почему нет? Ещё одна такая игра – и конец основному составу. А что прикажете с ними делать? Шатов и Кокорин – они что, новички?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают? Пусть ответят на этот вопрос", — цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
"Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам. Ни разу, понимаете? Все их пасы – только поперёк и назад. Ну что это такое?
Спортивная робость? Не знаю… Кокорин вроде бы уже выправлялся, казалось, обретает хорошую форму. А тут….Надо крепко задуматься. Луческу дал им понять: "Ребята, за такую игру вы можете сесть на скамейку, и очень глубоко".
Допускаю ли, что Кокорина отправят в запас? Ну конечно! Почему нет? Ещё одна такая игра – и конец основному составу. А что прикажете с ними делать? Шатов и Кокорин – они что, новички?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают? Пусть ответят на этот вопрос", — цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
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