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Геннадий Орлов: Шатов и Кокорин вообще себя уважают?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов, говоря о поражении "Зенита" от "Андерлехта" в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:2), раскритиковал игру полузащитника Олега Шатова и нападающего Александра Кокорина.

"Ну что это за игра Шатова и Кокорина? Они за 90 минут ни разу не попытались пройти к воротам. Ни разу, понимаете? Все их пасы – только поперёк и назад. Ну что это такое?

Спортивная робость? Не знаю… Кокорин вроде бы уже выправлялся, казалось, обретает хорошую форму. А тут….Надо крепко задуматься. Луческу дал им понять: "Ребята, за такую игру вы можете сесть на скамейку, и очень глубоко".

Допускаю ли, что Кокорина отправят в запас? Ну конечно! Почему нет? Ещё одна такая игра – и конец основному составу. А что прикажете с ними делать? Шатов и Кокорин – они что, новички?! На таких контрактах сидят игроки сборной России, а так играют! Где ответственность? Неужели они довольны своей игрой? Они должны выходить на поле и разрывать соперника. Разрывать! Но мы этого не увидели. Они вообще себя уважают? Пусть ответят на этот вопрос", — цитирует Орлова "Спорт-экспресс".
Теги: Орлов
Сегодня, 17:23
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13
(4)
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Дядя Гена, не надо в этом поражении искать виноватых, команда, это единое целое, и тренер у неё голова, значит спрос именно с него. Не будь свиньёй, которые всех своих игроков в мае списали, и со слюнями визжали своё выученное годами: ПОКА ФЕДУН НЕ БУДЕТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В КОМАНДУ И ПОКУПАТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ИГРОКОВ и далее по тексту, а после смены тренера, вдруг в одночасье, обнаружили, что игроки у них качественные. Но это свиньи, им простительна слепота и здравомыслие, уж больно судьба у них незавидная, но ты то старый пень куда со своей критикой лезешь, нам твоего перла про Ивановича оплота обороны хватает.

Только БОЛЬШАЯ БОМЖЕВСКАЯ СВИНЬЯ по кличке БЛЕССИНГ, може такое прохрюкать в сторону уважаемого ЗЕНИТЧИКА, в этом вся твоя сволочная сущность,Бес....синг.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
ОНО....мыслит smirk

заманивает голубыми труселями,
тьфу... млять


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Дядя Гена, не надо в этом поражении искать виноватых, команда, это единое целое, и тренер у неё голова, значит спрос именно с него. Не будь свиньёй, которые всех своих игроков в мае списали, и со слюнями визжали своё выученное годами: ПОКА ФЕДУН НЕ БУДЕТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В КОМАНДУ И ПОКУПАТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ИГРОКОВ и далее по тексту, а после смены тренера, вдруг в одночасье, обнаружили, что игроки у них качественные. Но это свиньи, им простительна слепота и здравомыслие, уж больно судьба у них незавидная, но ты то старый пень куда со своей критикой лезешь, нам твоего перла про Ивановича оплота обороны хватает.

..ОНО....мыслит smirk
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Мда губит футболистов не пиво...
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: кандид (Сегодня, 19:02) #
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Цитата: Blessing
Дядя Гена, не надо в этом поражении искать виноватых, команда, это единое целое, и тренер у неё голова, значит спрос именно с него. Не будь свиньёй, которые всех своих игроков в мае списали, и со слюнями визжали своё выученное годами: ПОКА ФЕДУН НЕ БУДЕТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В КОМАНД И ПОКУПАТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ИГРОКОВ и далее по тексту, а после смены тренера, вдруг в одночасье, обнаружили, что игроки у них качественные. Но это свиньи, им простительна слепота и здравомыслие, уж больно судьба у них незавидная, но ты то старый пень куда со своей критикой лезешь, нам твоего перла про Ивановича оплота обороны хватает.

Нетрожь святое!!! Генка и Бдзюба, ваша икона! Так молитесь на них!
Регистрация: 29.09.2016
№8 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шатов-да,Кока-нет,в шею его!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:52) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дядя Гена, не надо в этом поражении искать виноватых, команда, это единое целое, и тренер у неё голова, значит спрос именно с него. Не будь свиньёй, которые всех своих игроков в мае списали, и со слюнями визжали своё выученное годами: ПОКА ФЕДУН НЕ БУДЕТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В КОМАНДУ И ПОКУПАТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ИГРОКОВ и далее по тексту, а после смены тренера, вдруг в одночасье, обнаружили, что игроки у них качественные. Но это свиньи, им простительна слепота и здравомыслие, уж больно судьба у них незавидная, но ты то старый пень куда со своей критикой лезешь, нам твоего перла про Ивановича оплота обороны хватает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
golden Axe (Сегодня, 17:35) #
online
Болеет за:
«Спартак»
...А почему Гена так же не ругает хваленого Мака например, который при перехватах на чужой половине,вместо того чтобы обострять...,
Действительно, почему? Почему не сказать, что все игроки сыграли плохо, от того что или пререгружены физикой, или сливают тренера. Мак вышел и стал невидимкой, Жулиано не преуспел ни в атаке, ни тем более в обороне, в Эрнани виден потенциал, но не сейчас, сыграл посредственно, экс игрок Челси делает элементарные ошибки, в центре- пустое место, Дзюба не может забить в двух метров, при ударе головой закрывает глаза, как же можно попасть в угол, впрочем, это не ново. Умный человек, журналист такого никогда не скажет прессе, и тренер не скажет, ни от Спаллетти, ни от Виллаш-Боаша мы такого не слышали- всегда такие вещи оставляли в команде. А Луческу начинает напрягать этим, а ещё больше и самое печальное, что не умеет выстроить оборонительную игру своей команде, а попугаев хватает повторять за ним.
Регистрация: 13.11.2009
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:25) #
  • +3
  •  (5)

Шатов себя уважал до того как попал к Зинке на дармовые богатые хлеба.. а Кокоша и не уважал себя, он только бабло уважает, коим вы его перекормили!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:00) #
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  •  (4)

Кокошка - оптихуист*

* человек, который верит что все будет хорошо, а когда все идет не очень, включается принцип - а е...сь все конем
Регистрация: 21.09.2015
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:35) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А почему Гена так же не ругает хваленого Мака например, который при перехватах на чужой половине,вместо того чтобы обострять, вообще назад бежал к своим воротам и упирался в боковую линию,про игру капитана Черной жемчужины это вообще Ералаш,как от него мячик отскакивал это даже во дворе освистывается ))
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Генке из газпрома сказали фас - и он понесся облаивать, на кого показали smile Шатов и Кокорин - обычная, рядовая голубая нечисть! Точно такая же как Лодыгин, Нету, Дзюба, ТЫ! Дармоеды и придворные говнохлебы. Бесполезные и бестолковые пиявки. Вас всех надо отправить - тебя на пенсию, а их - к Кержакову на свечной завод, пусть там свечи делают и после смены их же друг другу и прочему голубому кагалу и вставлют


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:26) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А почему за такие матчи не штрафуют? Ему то какая разница, где бабло получать. на скамейке или в основе. контракт он и есть контракт.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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