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"Крылья Советов" объявили об аренде полузащитника "Спартака" Зуева
"Спартак" и "Крылья Советов" договорились о полугодичной аренде 20-летнего футболиста Александра Зуева, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Полузащитник выступал за молодёжную, вторую и основную команды "Спартака", является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России.
"Крылья" проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть что доказывать самому себе", — отметил Зуев.
Полузащитник выступал за молодёжную, вторую и основную команды "Спартака", является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России.
"Крылья" проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть что доказывать самому себе", — отметил Зуев.
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