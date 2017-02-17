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"Крылья Советов" объявили об аренде полузащитника "Спартака" Зуева

"Спартак" и "Крылья Советов" договорились о полугодичной аренде 20-летнего футболиста Александра Зуева, сообщает официальный сайт самарского клуба.

Полузащитник выступал за молодёжную, вторую и основную команды "Спартака", является чемпионом Европы в составе юношеской сборной России.

"Крылья" проявили заинтересованность во мне, и я с удовольствием принял это предложение. Хочу принести команде максимум пользы, да и мне есть что доказывать самому себе", — отметил Зуев.
Теги: Крылья Советов Спартак Зуев
Сегодня, 17:26
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№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
по моему субьективному мнению в Ростове Сашке на полтора года стажировка бы не помешала, но в настоящий момент это нереально


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
логичное и разумное решение
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Campos Москва (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самый талантливый из нашей молодёжи. Желаю ему набраться опыта и только вперёд!
Регистрация: 26.12.2008
№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:42) #
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Будем смотреть
Регистрация: 21.12.2016
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